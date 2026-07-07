Dalla chat di gruppo alle strade della provincia: l’esplosione del Varese Running Club

Chi si muove il martedì sera tra il centro di Varese, i Giardini Estensi, la Schiranna o i sentieri del Campo dei Fiori non può non averli notati. Indossano maglie bianche e rosse con il disegno di un piccolo gallo sulla schiena e corrono insieme, riempiendo le strade di energia e colore. Sono i membri del Varese Running Club, una realtà sportiva e sociale giovanissima che sta vivendo un’autentica esplosione in termini di partecipazione e gradimento sul territorio.

Della nascita e del clamoroso sviluppo di questa community ne ha parlato uno dei fondatori, Marco Canavesi, ospite martedì 7 luglio della trasmissione pomeridiana La Materia del Giorno.

Come nasce un “gruppone”

L’avventura ha preso ufficialmente il via il 29 aprile 2025: «Siamo un gruppo fondamentalmente di runner: non abbiamo inventato nulla, perché lo sport esisteva già», racconta con umiltà Canavesi. Dopo aver vissuto a Bergamo e aver visto l’efficacia dei gruppi di corsa locali, una volta rientrato nel Varesotto ha deciso di unire le forze prima con l’amico grafico Marco (fondatore di 92LAB) e poi con Gianluca per lanciare la community. Ai tre si è subito aggiunto Alessandro, fotografo e videomaker ufficiale del club soprannominato “il mago”, capace di immortalare la spensieratezza del gruppo.

Se alla prima uscita i partecipanti erano appena una ventina, oggi il club ha superato i 2000 follower su Instagram e ha esaurito la capienza massima del primo gruppo WhatsApp con oltre 1000 iscritti, costringendo gli organizzatori a trovare nuove soluzioni logistiche per accogliere le continue richieste di adesione.

Il martedì sera è per tutti: la filosofia del club

L’appuntamento fisso per la community è ogni martedì sera alle ore 19, con ritrovo itinerante in diverse location della provincia (dalla spiaggia della Schiranna a Villa Mylius, fino alle panchine del Belvedere del Campo dei Fiori).

Il percorso standard si aggira sugli 8 chilometri condotti a ritmi sostenuti ma accessibili, a cui viene spesso affiancato un tracciato ridotto da 5 chilometri. La vera forza del format sta nell’inclusione totale: la corsa è aperta sia a chi pratica la disciplina da anni sia ai neofiti assoluti. Per garantire che nessuno venga mai lasciato indietro, il gruppo viene suddiviso in sotto-squadre coordinate da appositi pacer (capigruppo) che dettano il passo, aiutano e motivano i partecipanti. Un approccio che nel corso dei mesi ha portato molti atleti dalle retrovie a migliorare sensibilmente le proprie prestazioni.

L’attività non si ferma nemmeno con il cambiare delle stagioni: anche durante i mesi invernali i runner continuano a darsi appuntamento muniti di lampade frontali e luci da petto. Il legame con il territorio si esprime inoltre nel logo del club, un simpatico “polletto” (soprannominato chicks) che omaggia lo stemma storico della città e il celebre simbolo dei Roosters del basket varesino.

Un regolamento “smart” per gestire i grandi numeri

Dietro alle grandi cifre della community c’è una gestione organizzativa rigorosa ma efficace, pensata per preservare l’utilità dei canali di comunicazione senza intasare i telefoni dei membri con notifiche continue. Il club si è infatti dotato di un vero e proprio Regolamento Chat strutturato su tre punti cardine:

Solo gli amministratori scrivono il martedì: le informazioni ufficiali sull’uscita settimanale e i relativi sondaggi di presenza vengono pubblicati esclusivamente dai coordinatori.

Inclusività totale: viene ribadito il principio cardine che l’allenamento è per tutti e nessuno viene abbandonato lungo il percorso.

Condivisione intelligente (“Keep it smart”): è vietato l’invio massivo e incontrollato di foto e video subito dopo gli allenamenti. Lo scambio di scatti privati avviene direttamente sul posto a fine corsa, mentre gli organizzatori si occupano di selezionare e inviare soltanto 2 o 3 immagini rappresentative della serata, invitando tutti a utilizzare i social network e a taggare la pagina ufficiale per raccontare l’esperienza.

Oltre lo sport: amicizia, collaborazioni e terzo tempo

Più che una semplice associazione sportiva, il Varese Running Club è diventato un “incubatore sociale”. «Bello il party, bello il social, ma io sono soddisfatto quando riesco a offrire una reale esperienza di corsa», sottolinea Canavesi. Tuttavia, il “terzo tempo” a fine allenamento rimane un momento irrinunciabile: una volta al mese viene organizzato un ritrovo speciale con pizza, panini o birre artigianali locali, che nel tempo ha cementato amicizie, fatto nascere nuovi legami e spinto i membri a organizzare gite domenicali extra.

Non mancano le sinergie con i principali eventi podistici del territorio, come la Varese City Run, l’Ecorun e il Campo dei Fiori Trail, oltre a importanti collaborazioni internazionali con brand di settore (come ASICS) per l’organizzazione di test tecnici sui materiali. I próximos appuntamenti in calendario vedranno il club partecipare alla corsa non competitiva della Rasa (organizzata dal mitico Walter Coppe) di questo sabato e alla festa al Marabelli tra due settimane, continuando a portare la passione per la corsa e il nome di Varese in giro per la Lombardia.