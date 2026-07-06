Dalle Pmi varesine una spinta al volo verticale. Cinque nuove collaborazioni con Leonardo

Cinque nuove collaborazioni industriali tra Leonardo e altrettante Pmi lombarde rafforzano la filiera nazionale del volo verticale. Le iniziative, che coinvolgono aziende delle province di Varese, Como e Brescia, rappresentano i primi risultati concreti in Lombardia del programma “Crescere Insieme”, nato per sviluppare competenze, innovazione e capacità produttiva della filiera aerospaziale italiana.

Il bilancio del progetto è stato illustrato a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e dal condirettore generale e managing director della Divisione Elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo (nella foto sopra), nel corso dell’evento dedicato all’impatto del programma sul territorio lombardo.

A due anni dalla presentazione dell’iniziativa a oltre 120 imprese regionali, l’incontro ha fatto il punto sulle opportunità generate da Leonardo per il sistema produttivo locale attraverso investimenti, crescita delle competenze e sviluppo industriale.

800 IMPRESE COINVOLTE

“Crescere Insieme” è il programma con cui Leonardo coinvolge imprese italiane nella progettazione e produzione di componenti destinati ai propri elicotteri civili, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio industriale e tecnologico nazionale, aumentare la capacità produttiva e ridurre la dipendenza da forniture estere. A oggi l’iniziativa ha coinvolto oltre 800 imprese in 11 regioni italiane, dando vita a 20 collaborazioni industriali. In Lombardia il progetto compie ora un ulteriore passo avanti con cinque nuove partnership. Nel complesso, le iniziative genereranno forniture annue stimate tra gli 8 e i 10 milioni di euro e un valore industriale compreso tra 250 e 300 milioni di euro nell’arco di trent’anni, a fronte di circa 10 milioni di euro di investimenti iniziali condivisi tra Leonardo e le aziende coinvolte.

LA PROVINCIA DI VARESE

Tra i progetti di maggiore rilievo figura la collaborazione tra Dell’Orto di Cabiate e Tema Avio di Somma Lombardo per lo sviluppo di batterie starter al litio destinate agli elicotteri Leonardo. Completano il quadro le collaborazioni con Brancaro Industries di Cardano al Campo, Pariani di Ferno, Tema Avio e OMB Saleri di Brescia, impegnate nello sviluppo di nuovi componenti e sistemi. Un esempio degli effetti del programma è rappresentato da Poggipolini che, dopo la collaborazione avviata con Leonardo nel 2025, ha investito nello stabilimento di Mornago per realizzare una nuova linea dedicata alla produzione di giunti meccanici per elicotteri.