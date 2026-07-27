Difesa del suolo e rischio idrogeologico, da Palazzo Lombardia altri 52 milioni: 4,5 previsti in provincia di Varese
Regione Lombardia incrementa la dotazione del "Bando Dissesti 2024" attingendo a fondi regionali ed europei. Nel Varesotto assegnati oltre 4,5 milioni per 17 progetti
Regione Lombardia ha deliberato l’ampliamento della dotazione finanziaria relativa al “Bando Dissesti 2024”, destinando ulteriori 52.371.349 euro a interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, mitigazione del dissesto e manutenzione straordinaria del territorio.
L’incremento economico è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di concerto con gli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi).
La provenienza dei fondi
La somma stanziata deriva dall’integrazione di due differenti canali di finanziamento:
31.215.130 euro attinti dalle risorse autonome regionali previste dal Bilancio di previsione 2026-2028;
21.156.219 euro ricavati dalla riprogrammazione del Programma Regionale Fesr 2021-2027, destinati specificamente alla regimazione idraulica e alla gestione del reticolo idrico minore di competenza comunale.
Gli interventi in provincia di Varese
Lo scorrimento della graduatoria consente di finanziare complessivamente 17 domande presentate da enti locali e comunità montane del territorio varesino, per un importo totale erogato pari a 4.572.310 euro.
Nello specifico, i contributi assegnati nella provincia di Varese sono così ripartiti:
Montegrino Valtravaglia: 757.000 euro
Comunità montana Piambello: 630.000 euro
Orino: 540.000 euro
Valganna: 433.872 euro
Cuveglio: 293.272 euro
Cittiglio: 243.600 euro
Comerio: 225.000 euro
Maccagno con Pino e Veddasca: 207.000 euro
Dumenza: 204.000 euro
Gavirate: 195.000 euro
Grantola: 189.000 euro
Varese: 160.000 euro
Porto Ceresio: 156.066 euro
Cantello: 155.000 euro
Cremenaga: 152.498 euro
Luino: 115.000 euro
Cassano Valcuvia: 100.800 euro
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