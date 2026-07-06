È partito il viaggio solidale di Luca Luini: da Induno a giro delle Alpi per la lotta alla sclerosi multipla
Nella mattinata di lunedì 6 luglio è partita l'avventura solidale dell'infermiere indunese che affronterà la sfida in bicicletta per raccogliere i fondi per l'Aism
È iniziato ufficialmente questa mattina il lungo viaggio in bicicletta di Luca Luini, l’infermiere ventinovenne di Induno Olona che ha deciso di attraversare l’intero arco alpino sulle due ruote per una causa speciale. Una pedalata lunga ben 2.700 chilometri e caratterizzata da oltre 45.000 metri di dislivello positivo, concepita con un obiettivo nobile: raccogliere fondi a favore dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e sostenere concretamente la ricerca scientifica. Luca, che lavora ogni giorno nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, ha unito la sua passione per il ciclismo a un profondo legame personale verso una persona a lui molto cara che convive quotidianamente con questa patologia.
Un itinerario tra i passi mitici del ciclismo
Il piano di viaggio si preannuncia tanto affascinante quanto impegnativo, toccando alcune delle vette e dei valichi alpini più iconici e impegnativi d’Europa. Subito dopo la partenza da Induno Olona, la rotta prevede il passaggio da Genova e dal Piemonte, per poi puntare verso i giganti della montagna. Luca scalerà salite leggendarie del calibro del Colle dell’Agnello, dello Stelvio, del Gavia e del Tonale, spingendosi fino al punto più a est tra lo Zoncolan e Udine, prima di intraprendere l’anello di ritorno che lo riporterà a casa dopo circa venti giorni di sforzi costanti in solitaria.
La motivazione e la preparazione per l’impresa
Dietro a una sfida fisica e mentale di questa portata c’è una preparazione meticolosa, durata diversi mesi, che ha visto l’infermiere supportato da un preparatore atletico e da un nutrizionista per poter gestire al meglio le medie di circa 140 chilometri al giorno previste dalla tabella di marcia. La vera spinta energetica, tuttavia, resta quella della solidarietà e del desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla sclerosi multipla, una malattia che impatta pesantemente sulla quotidianità di chi ne soffre e delle famiglie.
Spazio per le dichiarazioni sul campo
«Stamattina mi sono svegliato con le gambe che mi tremavano dall’emozione – le parole alla partenza di Luca Luini -, ma sono carichissimo e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. Attualmente non mi sto ancora rendendo conto di quello che sto facendo e per oggi sono tranquillo: mi aspetta una tappa pianeggiante e, teoricamente, se tutto filerà liscio non dovrei fare troppa fatica. Sarà una sorta di pedalata di piacere. Vediamo come andrà, io ce la metterò tutta e speriamo di farcela».
Come sostenere il progetto e la ricerca
Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito dell’associazione, nella sezione dedicata all’iniziativa “Attraverso le Alpi” (qui il link). Tutte le somme raccolte andranno direttamente all’associazione e ai progetti di ricerca sostenuti da Aism.
In bici per 2.700 chilometri attraverso le Alpi: la sfida di Luca per la ricerca sulla sclerosi multipla
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Guasto tra le stazioni di Varese e Gallarate: ritardi e modifiche al servizio sulle tratte di Porto Ceresio e Mendrisio
Felice su È pronta la prima scuola realizzata con il Pnrr in provincia di Varese. E le altre? Ecco a che punto siamo
principe.rosso su È pronta la prima scuola realizzata con il Pnrr in provincia di Varese. E le altre? Ecco a che punto siamo
axelzzz85 su Frontalieri e ristorni, l'assessore regionale Sertori: “Nessun effetto immediato dal blocco del Ticino”
principe.rosso su Giorgetti chiude il weekend di festa della Lega ad Oggiona: "Si apre una stagione di elezioni, le nostre persone più valide si facciano avanti"
Polinice su «La morte non è la fine»: Piero Calvi Parisetti e le prove scientifiche sulla sopravvivenza della coscienza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.