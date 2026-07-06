È partito il viaggio solidale di Luca Luini: da Induno a giro delle Alpi per la lotta alla sclerosi multipla

È iniziato ufficialmente questa mattina il lungo viaggio in bicicletta di Luca Luini, l’infermiere ventinovenne di Induno Olona che ha deciso di attraversare l’intero arco alpino sulle due ruote per una causa speciale. Una pedalata lunga ben 2.700 chilometri e caratterizzata da oltre 45.000 metri di dislivello positivo, concepita con un obiettivo nobile: raccogliere fondi a favore dell’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e sostenere concretamente la ricerca scientifica. Luca, che lavora ogni giorno nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, ha unito la sua passione per il ciclismo a un profondo legame personale verso una persona a lui molto cara che convive quotidianamente con questa patologia.

Un itinerario tra i passi mitici del ciclismo

Il piano di viaggio si preannuncia tanto affascinante quanto impegnativo, toccando alcune delle vette e dei valichi alpini più iconici e impegnativi d’Europa. Subito dopo la partenza da Induno Olona, la rotta prevede il passaggio da Genova e dal Piemonte, per poi puntare verso i giganti della montagna. Luca scalerà salite leggendarie del calibro del Colle dell’Agnello, dello Stelvio, del Gavia e del Tonale, spingendosi fino al punto più a est tra lo Zoncolan e Udine, prima di intraprendere l’anello di ritorno che lo riporterà a casa dopo circa venti giorni di sforzi costanti in solitaria.

La motivazione e la preparazione per l’impresa

Dietro a una sfida fisica e mentale di questa portata c’è una preparazione meticolosa, durata diversi mesi, che ha visto l’infermiere supportato da un preparatore atletico e da un nutrizionista per poter gestire al meglio le medie di circa 140 chilometri al giorno previste dalla tabella di marcia. La vera spinta energetica, tuttavia, resta quella della solidarietà e del desiderio di sensibilizzare il pubblico sulla sclerosi multipla, una malattia che impatta pesantemente sulla quotidianità di chi ne soffre e delle famiglie.

Spazio per le dichiarazioni sul campo

Come sostenere il progetto e la ricerca

Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito dell’associazione, nella sezione dedicata all’iniziativa “Attraverso le Alpi” (qui il link). Tutte le somme raccolte andranno direttamente all’associazione e ai progetti di ricerca sostenuti da Aism.