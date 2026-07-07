Ecco le date per la Serie D: si parte con la Coppa Italia, poi il campionato
Tra incognite societarie, speranze di ripescaggio e il nodo della divisione geografica tra i gironi A e B, le formazioni del Varesotto pianificano il prossimo futuro sportivo
Il Dipartimento Interregionale ha definito ufficialmente le date che segneranno l’avvio della stagione sportiva 2026/2027 per la Serie D. I motori del calcio dilettantistico si accenderanno a fine estate, delineando una griglia di partenza che, per le squadre della provincia di Varese, si preannuncia ricca di impegni ma anche di nodi societari e geografici ancora da sciogliere.
Il calendario della nuova stagione
A inaugurare ufficialmente l’anno agonistico sarà la Coppa Italia, con il turno preliminare fissato per il 23 agosto. Seguirà il primo turno di Coppa nel fine settimane successivo mentre il 6 settembre scatterà invece la prima giornata del campionato, seguita a ruota, il 12 settembre, dal via al torneo dedicato alla categoria Under 19 (la Juniores Nazionale). I club del territorio sanno quindi entro quali scadenze tarare la preparazione estiva e i rispettivi ritiri.
Le squadre del Varesotto ai blocchi di partenza
In provincia di Varese, salvo sorprese e aspettando che la Pro Patria riesca a risolvere la matassa societaria e concludere positivamente l’iter per l’iscrizione, ai blocchi di partenza ci saranno Varese, Varesina, Solbiatese e Pro Patria. Resta inoltre da valutare la posizione della Castellanzese, per la quale si attende di capire se riuscirà a essere inserita tra le formazioni ripescate per completare gli organici della categoria.
Il rebus della composizione dei gironi
Oltre alle questioni burocratiche relative alle iscrizioni dei singoli club, tiene banco l’incognita sulla composizione geografica dei raggruppamenti. Bisognerà infatti capire se tutte le squadre della provincia verranno inserite nello stesso girone o, come appare più probabile secondo le prime previsioni, se verranno divise tra il girone A, che storicamente raggruppa le compagini di Piemonte e Liguria, e il Girone B, strutturato con le società di Lombardia e Veneto occidentale.
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