Emergenza idrica, la Regione approva le nuove regole per le deroghe sui fiumi

Regione Lombardia corre ai ripari di fronte ai primi segnali di sofferenza idrica. La Giunta regionale, preso atto del passaggio dell’intero Distretto del Fiume Po allo stato di “severità idrica media”, ha approvato una nuova disciplina per la concessione di deroghe parziali e temporanee al rilascio del Deflusso Minimo Vitale (Dmv) e del Deflusso Ecologico (De).

Il provvedimento, proposto dall’assessore all’Utilizzo della risorsa idrica Massimo Sertori di concerto con i colleghi Alessandro Beduschi (Agricoltura) e Gianluca Comazzi (Territorio), aggiorna le linee guida previste dal Programma di tutela e uso delle acque (Ptua 2025).

Procedure snelle per salvare i raccolti

L’obiettivo principale della delibera è la semplificazione burocratica per rispondere con rapidità alle richieste del territorio, tutelando in primis il comparto agricolo in una fase cruciale per i raccolti.

“L’adeguamento ci consente di non farci trovare impreparati al variare della situazione – ha spiegato l’assessore Massimo Sertori – e di garantire all’agricoltura la disponibilità irrigua necessaria, concedendo le deroghe solo nei casi di effettiva necessità e in piena sintonia con i Consorzi irrigui e le associazioni di categoria”.

Sulla stessa linea l’assessore Alessandro Beduschi, che ha richiamato quanto emerso nel Tavolo idrico del 2 luglio:

“Regione Lombardia conferma la sua attenzione al mondo agricolo. Con questa deliberazione garantiamo celerità di risposta alle istanze dei territori e assicuriamo alle aziende un bene fondamentale”.

I paletti: risparmio idrico e stop alle licenze

L’allentamento dei vincoli sui flussi minimi dei fiumi non sarà un assegno in bianco. Il Pirellone ha infatti fissato rigidi criteri di monitoraggio ambientale “sito-specifico”, valutando ogni richiesta caso per caso per mitigare gli impatti ecologici sui corsi d’acqua.

L’atto prevede inoltre due misure stringenti:

Obbligo di risparmio idrico per tutti i titolari di derivazione di acqua pubblica coinvolti dalle deroghe.

Sospensione immediata delle licenze di attingimento superficiale nei tratti di fiumi e torrenti dove sia accertata l’impossibilità di soddisfare le derivazioni irrigue già concesse.