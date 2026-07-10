Emergenza incendi boschivi, la Provincia di Varese schiera ottanta volontari a Leggiuno e Mornago

Il sistema di Protezione Civile della Provincia di Varese ha coordinato una complessa serie di interventi sul territorio nella prima settimana di luglio per fronteggiare due incendi boschivi. Le operazioni, che hanno richiesto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi speciali, si sono concentrate nei territori comunali di Leggiuno e Mornago. Complessivamente, la macchina dei soccorsi ha visto l’impiego di oltre 80 volontari dell’antincendio boschivo (AIB) e di 38 automezzi logistici, operando in stretta sinergia con i comandi dei Vigili del Fuoco e le autorità regionali.

Il maxi intervento a Leggiuno

L’emergenza più rilevante si è sviluppata nel Comune di Leggiuno, dove le operazioni di spegnimento e successiva bonifica si sono protratte dal 1° al 7 luglio. Il rogo è stato innescato nel primo pomeriggio del 1° luglio dalla caduta di un fulmine e ha rapidamente interessato una superficie boschiva di circa 25.000 metri quadrati. Grazie al tempestivo intervento del sistema provinciale, il fronte delle fiamme è stato arginato prima che potesse lambire il centro abitato o danneggiare lo storico Eremo di Santa Caterina del Sasso, prestigioso bene monumentale di proprietà della Provincia situato a poca distanza dall’area colpita.

L’attività sul campo ha richiesto turni continui per sette giorni consecutivi. La Squadra Provinciale Antincendio Boschivo ha schierato 75 volontari e 34 automezzi con moduli AIB, sotto la gestione di tre Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS). Le operazioni da terra sono state supportate dal cielo grazie ai lanci d’acqua effettuati dall’elicottero del servizio regionale di Regione Lombardia, mentre dal lago ha operato la motonave del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania. Nelle prime fasi, i Vigili del Fuoco di Varese si sono occupati di blindare la linea di interfaccia tra la vegetazione e le case. La Colonna Mobile Provinciale ha garantito la logistica sia via acqua, monitorando il fronte del fuoco con il Team Nautica, sia a terra con il Team Cucina per il vettovagliamento dei soccorritori.

L’incendio radente a Mornago

Parallelamente alle attività sul Verbano, il sistema antincendio provinciale è stato attivato il 3 e 4 luglio nel territorio di Mornago. In questo secondo scenario si è sviluppato un incendio radente all’interno di un bosco misto. L’intervento ha presentato un elemento di potenziale criticità logistica dovuto all’estrema vicinanza delle fiamme a una linea elettrica ad alta tensione da 135.000 kW, richiedendo massima precisione e tempestività per evitare danni all’infrastruttura energetica.

A Mornago hanno operato dodici volontari della Squadra Provinciale AIB, supportati da quattro automezzi attrezzati, un Direttore delle Operazioni di Spegnimento e il supporto logistico del Team Cucina della Colonna Mobile. Il monitoraggio costante e le manovre di contenimento hanno permesso di mettere l’area in totale sicurezza e dichiarare la chiusura definitiva del cantiere alle ore 20:00 del 4 luglio, senza registrare ripercussioni sulla rete elettrica o sulle aree residenziali limitrofe.

Il bilancio del Presidente Magrini

La gestione delle due emergenze ha messo in luce la capacità di risposta integrata della rete provinciale, che ha visto collaborare il Centro Operativo Regionale di Curno, la Guardia Costiera, i comandi dei Vigili del Fuoco e il personale di custodia dell’Eremo.

«Gli incendi di Leggiuno e Mornago hanno evidenziato quanto sia fondamentale poter contare su una struttura di Protezione Civile organizzata, preparata e capace di attivarsi rapidamente sul territorio – il commento di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese –. In una situazione complessa, per caratteristiche del territorio e durata delle operazioni, la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti ha permesso di proteggere il patrimonio naturale e le aree abitate, mettendo in campo competenze e senso di responsabilità. A tutti i volontari, agli Enti, alle strutture operative e a Regione Lombardia va il ringraziamento della Provincia di Varese per il lavoro svolto con grande spirito di servizio».