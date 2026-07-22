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Escursionisti dispersi all’Alpe Veglia ritrovati nella notte dai vigili del fuoco grazie alla tecnologia che “aggancia” i cellulari

Due persone erano rimaste isolate in una zona senza copertura telefonica. Decisivo l’intervento delle squadre terrestri, dei droni e del sistema IMSI Catcher per localizzare i telefoni e permettere il recupero

Generico 20 Jul 2026

Sono terminate con esito positivo nella notte le ricerche di due escursionisti dispersi nell’area dell’Alpe Veglia, nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L’allarme era scattato in serata, quando i familiari, non vedendoli rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con loro, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i Vigili del Fuoco con squadre terrestri, il Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e la squadra specializzata nell’utilizzo dell’Imsi Catcher della Direzione regionale Lombardia, strumentazione in grado di individuare dispositivi mobili anche in condizioni difficili.

Alle operazioni hanno partecipato anche i tecnici del Sagf della Guardia di Finanza e del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico), impegnati nelle attività di ricerca sul territorio montano.

La zona interessata era completamente priva di copertura telefonica, una condizione che aveva impedito ai due escursionisti di comunicare con i familiari e di fornire indicazioni sulla loro posizione. Proprio l’assenza di segnale ha reso più complesse le operazioni, ma l’impiego delle tecnologie in dotazione ai Vigili del Fuoco ha consentito di elaborare i dati di rete associati ai telefoni cellulari dei dispersi e di restringere progressivamente l’area delle ricerche.

Grazie alla combinazione tra strumenti tecnologici, sorvoli con droni e attività delle squadre sul campo, i due escursionisti sono stati individuati e raggiunti nella notte. Le operazioni si sono concluse positivamente, senza conseguenze per le persone coinvolte.

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Pubblicato il 22 Luglio 2026
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