Esodo estivo, Anas ha registrato oltre 146 mila veicoli nel fine settimana sulla Statale di Malpensa

L’ultimo fine settimana di luglio si chiude con numeri importanti per la rete stradale lombarda, segnata dalle partenze per le vacanze estive e dai rientri del controesodo di breve e medio raggio. In Lombardia, dove la circolazione complessiva nell’area nord ha registrato un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le arterie principali hanno visto un flusso costante di veicoli verso le località turistiche e i principali nodi infrastrutturali.

Traffico intenso attorno a Malpensa e lungo la Statale 36

Tra i punti maggiormente sollecitati dell’intera regione figura la strada statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa”. All’altezza di Gallarate, i sensori di monitoraggio della rete Anas hanno rilevato oltre 146.000 transiti nel corso del fine settimana. Un dato che conferma il ruolo strategico dello scalo varesino per i flussi turistici in partenza e in arrivo, in giorni contrassegnati dal bollino rosso indicato da Viabilità Italia.

I volumi di traffico hanno interessato da vicino anche i collegamenti verso la Valtellina e le sponde del Lario. Lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” si sono verificati rallentamenti con code in provincia di Lecco, mentre all’altezza di Monza i rilevamenti hanno fatto segnare ben 227.650 passaggi complessivi, posizionando l’arteria tra le più frequentate d’Italia.

Il quadro nazionale e il divieto per i veicoli pesanti

L’aumento dei transiti sui tratti stradali lombardi si inserisce in un contesto nazionale di generale crescita della mobilità estiva. Rispetto al weekend di metà luglio, le zone di montagna hanno registrato un incremento medio dell’1,3% dei passaggi, confermando la forte attrattiva delle mete alpine e prealpine.

Per favorire la fluidità dello scorrimento e agevolare i viaggiatori, il divieto di transito per i veicoli pesanti resta in vigore fino alle ore 22:00 di questa sera, domenica 26 luglio. Il personale e le squadre tecniche di Anas rimangono attivi sul territorio per gestire la viabilità e garantire la sicurezza della circolazione.