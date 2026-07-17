Federico Tosoni, l’italiano che porta il made in Italy della comunicazione tra Londra e Dubai

C’è un filo che oggi collega le redazioni dei principali giornali internazionali agli uffici scintillanti di Dubai, passando per la City di Londra. A tesserlo è Federico Tosoni, fondatore e CEO di Mmoment Studio, agenzia di comunicazione e marketing che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio sempre più rilevante nel panorama internazionale dell’ufficio stampa e della consulenza digitale.

La storia professionale di Tosoni si sviluppa lungo due direttrici che, apparentemente distanti, nella sua visione diventano complementari: da un lato la creazione di siti web ed e-commerce, dall’altro la gestione dell’ufficio stampa, ovvero quel lavoro paziente e strategico che porta persone, aziende e professionisti a comparire sulle pagine di giornali e riviste di peso. Non un dettaglio secondario, ma il cuore pulsante di un mestiere che negli ultimi anni ha assunto un’importanza crescente: in un’epoca in cui la fiducia del pubblico si costruisce (o si perde) attraverso ciò che viene scritto e pubblicato, saper raccontare bene una storia, e saperla collocare nel posto giusto, è diventato un vero vantaggio competitivo.

Un network internazionale costruito con pazienza

Il tratto distintivo del lavoro di Tosoni è la rete di collaborazioni che è riuscito a costruire nel tempo con le principali testate nazionali italiane e con i più importanti magazine del Paese, oltre a contatti solidi con le maggiori pubblicazioni degli Emirati Arabi Uniti e con testate di primo piano negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Un network che gli permette di offrire ai propri clienti qualcosa di raro: la possibilità concreta di vedere il proprio nome, il proprio progetto o la propria attività raccontati su piattaforme editoriali di alto profilo, in Italia come all’estero.

Questo lavoro si traduce concretamente nella scrittura di articoli su misura, spesso pensati e calibrati per ogni singolo cliente, che raccontano percorsi professionali, traguardi raggiunti, innovazioni introdotte. Un servizio che negli ultimi tempi ha visto Tosoni impegnato in particolare con professionisti del settore medico, tra medici, chirurghi e specialisti che grazie al suo lavoro hanno visto la propria attività scientifica e clinica raccontata su testate nazionali e internazionali, ma il suo raggio d’azione tocca in realtà settori molto diversi tra loro: dalla moda alla finanza, dall’immobiliare alla ristorazione.

Da Londra a Dubai, una scelta strategica

La decisione di radicare l’attività di Mmoment Studio tra Londra e Dubai non è casuale. Le due città rappresentano oggi due degli snodi più dinamici dell’economia globale: la capitale britannica resta un punto di riferimento storico per la finanza e i servizi professionali europei, mentre Dubai si è affermata negli ultimi anni come uno dei mercati digitali in più rapida crescita al mondo, capace di attrarre imprenditori, professionisti e investitori da ogni angolo del pianeta.

Per Tosoni, muoversi tra questi due mondi significa poter offrire ai propri clienti uno sguardo autenticamente internazionale: non solo visibilità sulla stampa italiana, ma anche accesso diretto ai principali circuiti editoriali del Golfo, oltre a un ponte concreto verso il mercato mediatico americano e britannico, tra i più influenti al mondo. Una prospettiva che oggi, per moltissimi professionisti e aziende con ambizioni internazionali, rappresenta un valore aggiunto difficile da trovare altrove.

Il sito web come biglietto da visita

Accanto all’attività di ufficio stampa, l’altro pilastro del lavoro di Mmoment Studio è la creazione di siti internet e piattaforme e-commerce. Per Tosoni, la presenza online di un professionista o di un’azienda non è un accessorio, ma la base su cui costruire qualsiasi strategia di comunicazione efficace: un sito curato, veloce, ottimizzato per i motori di ricerca, diventa spesso il primo, e talvolta unico, punto di contatto tra un cliente e chi cerca informazioni su di lui.

È un approccio che integra grafica, contenuti e visibilità editoriale in un’unica strategia coerente, pensata per accompagnare il cliente dalla costruzione dell’identità digitale fino alla sua affermazione mediatica su scala globale.

Uno stile diretto, orientato ai risultati

Chi lavora con Tosoni ne descrive spesso l’approccio come estremamente pratico e orientato all’efficienza: pochi giri di parole, tempi di consegna rapidi, un metodo di lavoro che privilegia la concretezza rispetto alle promesse. Un tratto che, in un settore spesso caratterizzato da grandi annunci e risultati incerti, viene percepito come un valore raro.

Guardando al futuro, l’obiettivo dichiarato è quello di continuare a rafforzare la presenza internazionale di Mmoment Studio, ampliando ulteriormente il network di testate italiane, statunitensi, britanniche ed emiratine, con un’attenzione crescente anche verso le nuove tecnologie applicate alla comunicazione. Una traiettoria che conferma come, nel mondo della comunicazione contemporanea, i confini geografici contino sempre meno, e contino sempre di più la capacità di costruire ponti credibili tra chi ha una storia da raccontare e chi quella storia può farla arrivare al pubblico giusto.