Festival dei Giovani: tanti atleti varesotti sulle barche della Lombardia
Nelle regate di Ravenna (dal 3 al 5 luglio) sono oltre 20 i giovani talenti del remo convocati dal Comitato Regionale. Tutti i loro nomi
Sono oltre 20 gli atleti della Provincia di Varese convocati per vestire i body della Lombardia al Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, la grande manifestazione nazionale di canottaggio giovanile che quest’anno va in scena da venerdì 3 a domenica 5 luglio alla Standiana di Ravenna.
Dopo il raduno di selezione svolto a Pusiano, il Comitato Regionale Lombardia ha definito gli equipaggi che rappresenteranno la regione nelle regate aperte alle categorie Allievi e Cadetti. Nove le barche allestite in totale (8 Cadetti maschile, femminile e misto, 4 di coppia Allievi e Cadetti maschile e femminile, 4 senza Cadetti maschile e femminile) su cui i giovani talenti varesotti sono ben distribuiti. Ecco l’elenco completo dei convocati.
Canottieri Gavirate: Isabella Gilaj, Federico Comodo, Lorenzo Gatto, Elena Reggiori, Iris Mazzocchi, Camilla Bilora, Alessandro Mascetti, Lucretia Piva, Lorenzo Calciolari, Alessia Bilora (riserva).
Canottieri Varese: Giorgio Capria, Martino Scalfone, Sofia Fidanza, Emma Fidanza, Alessandro Bruno, Andrea Tenconi (riserva).
Canottieri Luino: Elena Fantinato, Vanessa Bianchi, Nicol Boni, Laila Esmeralda Funaro, Carmine Melone, Alessandra Camboni (riserva), Giulia Gomiero (riserva).
Canottieri Monate: Dario Faccin, Riccardo Squizzato, Leonardo Piscia.
Canottieri Porto Ceresio: Helena Nordiali.
Canottieri Corgeno: Leonardo Agricola (riserva).
A questi si aggiungono tutte le ragazze e tutti i ragazzi che gareggiano con le insegne della propria società. Varese (47 iscritti) e Gavirate (43) sono rispettivamente la seconda e la terza società più rappresentate dopo la romana Aniene che schiera ben 86 elementi. A livello di barche, Varese mette in acqua 89 equipaggi ed è seconda di nuovo alle spalle dell’irraggiungibile Aniene (139).
La manifestazione rappresenta il principale appuntamento nazionale dedicato ad Allievi e Cadetti vedrà in gara 1.518 giovani atleti in rappresentanza di 130 società provenienti da tutta Italia. «Il Festival dei Giovani costituisce il cuore pulsante del nostro movimento remiero – le parole del presidente federale Rossano Galtarossa – Le atlete e gli atleti della categoria Under 15 sono il fulcro assoluto del nostro progetto federale. Il canottaggio giovanile deve essere uno spazio di condivisione, trasparenza e crescita, dove i sogni sportivi dei ragazzi possano nascere in un ambiente sano, inclusivo e stimolante. Il Festival dei Giovani sarà occasione di ribadire l’attenzione della Federazione nei confronti della sostenibilità».
La cerimonia di apertura è fissata alle 18,30 di venerdì. La sfilata ufficiale di tutte le società, con portabandiera e remo sociale, aprirà l’evento presso le tribune del bacino da dove si potrà assistere a una emozionante performance degli sbandieratori di Faenza. Verrà letta la promessa dell’atleta e acceso il tripode. Ospite d’onore Federico Ceccarino, l’azzurro di Fiamme Gialle e CC Napoli vicecampione mondiale 2024 nel Beach Sprint.
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