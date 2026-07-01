Finale di stagione agrodolce per il Cisv Hurricane Saronno: la rimonta si ferma sul più bello

Una domenica di forti emozioni e dal sapore agrodolce ha chiuso la prima regular season nel campionato di baseball per disabili visivi dei CISV Hurricane Saronno. Sul diamante di casa, la formazione saronnese è stata superata di misura per 9-8 dai Blind Karalis Cagliari al termine di una rimonta straordinaria che ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico presente fino all’ultimo out.

Il debutto e il ricordo

La giornata sul campo di Saronno è iniziata con il lancio inaugurale affidato a Matteo Fabris, assessore allo Sport del Comune, che la società ha ringraziato per l’impegno profuso nell’adeguamento della struttura alle necessità dei giocatori non vedenti. Prima del “play”, un momento di raccoglimento con i cappellini sul cuore ha unito le due squadre nel ricordo di Adriano Costa, stimato e carismatico dirigente bolognese del mondo del baseball BXC recentemente scomparso.

La partita e la grande rimonta

L’avvio di gara è stato tutto di marca sarda, con i Karalis capaci di portarsi subito avanti sul 6-0 e di allungare fino al 9-2 alla sesta ripresa grazie alle ottime prestazioni di Bonomo (autore anche di un fuoricampo), Lai e Carboni. Quando il match sembrava ormai chiuso, è emerso l’orgoglio degli Hurricane. Complice la stanchezza degli ospiti, i padroni di casa hanno recuperato ben sette punti nelle ultime tre riprese. Il possibile pareggio e il sorpasso si sono infranti solo su una battuta troppo alta del veterano Rosafio, che è costata l’eliminazione fatale. Tra i saronnesi si sono distinti lo stesso Rosafio, Trombini e i fratelli Mirco e Luca Difrancescantonio.

La festa per lo “Squalo” e le voci dal campo

Durante il terzo inning il gioco si è fermato per una premiazione speciale dedicata a Fabio Trombini, detto “Shark”. Il giocatore di Seveso è stato festeggiato con una maglietta e uno striscione serigrafato per aver superato il traguardo delle 100 assistenze difensive stagionali, chiudendo poi la gara a quota 107.

Al termine dell’incontro sono arrivate le parole di forte incoraggiamento dell’assessore allo Sport: «Siete stati fantastici – il commento di Matteo Fabris, assessore allo Sport del Comune di Saronno – e direi che chiudere 9 a 8 con la squadra del Cagliari è già un ottimo risultato. Io mi sono emozionato tantissimo. Giuseppe Rosafio, hai messo su una squadra e un progetto lodevole che deve essere sostenuto e fatto conoscere ancora di più. Sappiate che ora avete un nuovo tifoso e un nuovo socio».

Il bilancio della stagione

Per i saronnesi è tempo di analisi. Il campionato va in archivio con tre sconfitte consecutive arrivate per un solo punto di scarto, che si sommano ad altre due sfide perse per due lunghezze e a due vittorie totali. Un bilancio che, nonostante il rammarico, lascia grande soddisfazione e speranza per il futuro.

«Grazie squadra tutta per le emozioni provate oggi dal dugout – le parole di Giovanni Castiglione, presidente del CISV – che mi hanno dato ancora una volta conferma che ce la mettete tutta per vincere senza risparmiarvi in fatiche e coraggio. Le scelte pur dolorose del passato ora stanno ripagando con gli interessi».

Sulla stessa linea il capitano Max Neto: «Anche se la stagione non è finita, io vi ringrazio tutti – il messaggio di Max Neto, capitano degli Hurricane –. È stato uno dei campionati più belli mai giocati. Siamo partiti con tante incertezze pensando che ci mancavano metri rispetto ad altre squadre e invece c’è mancato sempre un centimetro per batterli. Ci riscatteremo il prossimo campionato, siamo in credito con la fortuna».

Soddisfazione espressa anche da Gianni Campi, giocatore vedente in seconda base: «Sono veramente felice di far parte di questo gruppo – l’analisi di Gianni Campi, seconda base –. Con voi il baseball ha un altro significato, che va oltre le mie esperienze fatte finora. Grazie per l’impegno che mettete ad ogni allenamento e ad ogni partita per superare voi stessi».

La chiusura spetta allo staff tecnico, a partire dal manager Moreno Grassi: «La partita di oggi rispecchia un po’ il nostro campionato – la riflessione di Moreno Grassi, manager degli Hurricane – dove spesso nelle riprese finali abbiamo pagato l’inesperienza dei giovani e la panchina corta. Il potenziale fa sperare in grandi miglioramenti». Ha concluso il coach Marco Trombini: «Orgoglioso per un campionato tutto in salita – il commento di Marco Trombini, coach degli Hurricane – con qualche vittoria in classifica ma tante vittorie nel cuore di questa squadra che ha saputo fare un cambio di passo da metà campionato in poi».