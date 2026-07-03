Fino al 18 luglio alla Misinto Bierfest sere d’estate tra birra bavarese, musica e una spiaggia di 600 metri quadrati

Ha preso il via la 29ª edizione della Misinto Bierfest, uno degli appuntamenti estivi più attesi della Brianza e della Lombardia. Fino al 18 luglio, l’area feste di via Marconi ospiterà undici serate all’insegna della birra bavarese e della musica dal vivo. Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è l’ampliamento della beach area, che raggiungerà una superficie di 600 metri quadrati grazie all’aggiunta di 33 metri cubi di sabbia.

Una spiaggia nel cuore della Brianza

La beach area, già apprezzata nelle ultime edizioni, sarà ancora più grande e si estenderà su uno spazio di 20 metri per 30, trasformando il Villaggio della Birra in una vera spiaggia estiva con sabbia, sdraio, ombrelloni, illuminazione scenografica, musica e punti ristoro.

Uno spazio pensato per accogliere il pubblico già dal tardo pomeriggio, tra aperitivi, momenti di relax e serate da vivere in compagnia.

«La spiaggia del Villaggio della Birra è uno degli elementi che meglio rappresenta la capacità della Misinto Bierfest di rinnovarsi anno dopo anno mantenendo intatto il proprio spirito – spiega il presidente di Gam E20, Fabio Mondini – Quest’anno abbiamo deciso di investire ulteriormente su questo spazio creando un’area di 600 metri quadrati con 33 metri cubi di sabbia per offrire ai visitatori un’esperienza ancora più immersiva. Vogliamo che la Bierfest sia sempre più un luogo da vivere: un punto d’incontro per famiglie, giovani e gruppi di amici, dove trascorrere una serata d’estate in un clima di convivialità e condivisione».

Apertura con la tradizionale botte

L’inaugurazione si è svolta giovedì 2 luglio con uno dei momenti simbolo della manifestazione: la tradizionale apertura della botte, affidata al sindaco Matteo Piuri, che ha dato ufficialmente il via alla festa.

L’area feste di via Marconi è in grado di ospitare ogni sera oltre 2.000 persone e, nel corso dell’intera manifestazione, richiama abitualmente più di 55.000 visitatori.

Birra bavarese, cucina e volontariato

Organizzata da Gam E20, la Misinto Bierfest continua a coniugare tradizione e innovazione. Anche quest’anno protagonista sarà la birra bavarese Mönchshof, proposta nelle varianti Original, Kapuziner, Festbier, Kellerbier, Natur Radler e analcolica.

La cucina sarà curata dalla Federazione Italiana Cuochi Brianza e Como, con il supporto degli studenti dell’Istituto Alberghiero Ballerini di Seregno.

Confermata anche la Giornata della Famiglia, in programma domenica 12 luglio, dedicata all’inclusione e alla partecipazione della comunità.

La manifestazione mantiene inoltre una forte vocazione solidale: oltre 70 volontari collaborano ogni anno all’organizzazione e, nelle passate edizioni, sono stati destinati al territorio circa 400 mila euro a sostegno di progetti sociali, infrastrutture e iniziative per la comunità.

Il programma musicale

Ad accompagnare le undici serate sarà un ricco calendario di concerti e spettacoli:

2, 3, 4 e 5 luglio: Oktoberfest Band Die Wilderer

9 luglio: Vaskom

10 luglio: Bandhita

11 luglio: Mister X Band

12 luglio: Azione Mutande

16 luglio: Megamax (Tributo agli 883)

17 luglio: No Cap Party a 360°

18 luglio: festa di chiusura con DJ set di Rudy Neri

L’apertura dell’area è prevista ogni sera dalle 17.30.