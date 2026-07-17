Varese News

Varese Laghi

Fondazione Comunitaria del Varesotto: ecco i 69 progetti del territorio sostenuti con 930mila euro

Dagli strumenti di sostegno 2026 emerge una lettura delle priorità del Varesotto: fragilità, giovani, famiglie, cultura diffusa e reti comunitarie

Nuovi badi per fondazione comunitaria del varesotto

Sono 69 i progetti del territorio sostenuti dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto attraverso i principali strumenti di sostegno attivati nel 2026, per un contributo complessivo di 930.000 euro.

Le risorse assegnate rientrano nello stanziamento territoriale annuale che Fondazione Cariplo destina alla Fondazione Comunitaria del Varesotto. Attraverso questo modello, la Fondazione Comunitaria seleziona i progetti, accompagna gli enti nella loro realizzazione e promuove, accanto ai contributi, la raccolta di ulteriori risorse presso la comunità locale, confermandosi il principale ente filantropico della provincia di Varese.

Il risultato conseguito non racconta soltanto il volume delle risorse assegnate, ma restituisce una lettura delle priorità oggi espresse dal territorio. Le progettualità sostenute parlano di fragilità, giovani, famiglie, cultura diffusa, spazi educativi, partecipazione, reti comunitarie e attivazione di risorse locali: ambiti diversi che, letti insieme, mostrano un Varesotto capace di progettare, costruire alleanze e proporre risposte concrete a bisogni sempre più articolati.

In questa fase, i progetti sostenuti si distribuiscono tra ambito sociale, culturale e inter-area, offrendo uno sguardo trasversale sui bisogni e sulle energie presenti nel territorio. Nel sociale emergono interventi legati al welfare territoriale, alle fragilità, alle famiglie, ai giovani e agli spazi educativi di prossimità. Nell’ambito culturale, il sostegno ha riguardato iniziative di cultura diffusa, dai piccoli eventi radicati nei territori ai grandi eventi capaci di coinvolgere pubblici, luoghi e reti più ampie. Nell’inter-area, sono stati sostenuti progetti in cui la cultura diventa leva di inclusione, coesione, partecipazione e benessere sociale.

“Questo risultato conferma la vitalità del nostro territorio e la capacità degli enti di leggere i bisogni delle comunità con proposte sempre più solide, attente alle persone e costruite dentro reti di collaborazione”, dichiara Federico Visconti, Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto. “Per la Fondazione, sostenere questi progetti significa investire nelle energie del Varesotto, rafforzare le relazioni tra soggetti diversi e contribuire alla crescita di una comunità più coesa, partecipe e capace di prendersi cura di sé. I numeri sono importanti, ma lo è ancora di più ciò che raccontano, ovvero un territorio che non si limita a chiedere risorse, ma che si organizza, collabora e costruisce risposte condivise.”

Nel dettaglio, l’ambito sociale ha sostenuto progettualità rivolte a persone e famiglie in condizione di fragilità, caregiver, minori, adolescenti e giovani. Attraverso Interventi Sociali e Porte Aperte: spazi di futuro, la Fondazione ha sostenuto iniziative dedicate al rafforzamento delle reti territoriali, alla cura delle vulnerabilità e alla valorizzazione di luoghi educativi e comunitari, come oratori e spazi di prossimità.

L’ambito culturale ha sostenuto progetti capaci di rendere la cultura più accessibile, diffusa e radicata nei territori. Attraverso Cultura Diffusa – Piccoli Eventi di Prossimità e Cultura Diffusa – Grandi Eventi, la Fondazione ha sostenuto iniziative di diversa scala: dagli eventi più vicini alla vita quotidiana delle comunità alle progettualità culturali più ampie, capaci di coinvolgere pubblici, luoghi, reti e identità territoriali.

L’inter-area, con Cultura per il Sociale, ha sostenuto progetti in cui la cultura diventa leva di inclusione, coesione e benessere sociale. Le iniziative selezionate utilizzano linguaggi artistici, pratiche partecipative, percorsi educativi e processi di rigenerazione comunitaria per rafforzare relazioni, appartenenza e accesso alla vita culturale.

Le progettualità sostenute restituiscono una fotografia del Varesotto di oggi

Dall’analisi delle progettualità valutate emergono alcune priorità ricorrenti. Tra le aree maggiormente intercettate figurano disabilità, salute, fragilità e caregiver, con 18 progetti; giovani, protagonismo e aggregazione, con 16 progetti; minori, infanzia e famiglie, con 15 progetti. Seguono l’accesso alla cultura e ai nuovi pubblici, la coesione comunitaria, la partecipazione, le reti, l’identità locale, la memoria, il patrimonio e il contrasto a povertà, marginalità e isolamento.

Le strategie della Fondazione stanno modificando il modo in cui gli enti progettano

Le 103 progettualità ricevute mostrano, nel loro complesso, anche una crescente coerenza con le direttrici strategiche della Fondazione. 88 progetti risultano radicati all’interno di comunità e territori, 67 progetti coinvolgono giovani, minori, studenti, adolescenti, talento, protagonismo o cittadinanza attiva, mentre 61 progetti richiamano esplicitamente i temi del dono, della raccolta fondi, del coinvolgimento di sostenitori e dell’attivazione di risorse.
È un dato particolarmente significativo perché suggerisce che il lavoro svolto negli ultimi anni – attraverso il confronto con gli enti, i percorsi di accompagnamento e la costruzione di reti – sta progressivamente influenzando il modo stesso di progettare del territorio.

“Non si tratta di una coincidenza” – sottolinea Visconti – “La Fondazione ha scelto negli ultimi anni di orientare il proprio accompagnamento, gli strumenti di sostegno e il confronto con gli enti verso questi temi strategici. I risultati mostrano che questo orientamento sta progressivamente trovando riscontro anche nella progettazione del territorio. È probabilmente il segnale più importante che possiamo cogliere da questa tornata di assegnazioni.”

Qui approfondire le strategie 2026 della Fondazione 

La Fondazione accompagna gli enti prima ancora di finanziarli

Anche il lavoro in rete si conferma una dimensione significativa. Nelle progettualità presentate e analizzate dalla Fondazione, 27 proposte, pari al 29%, sono state presentate in partenariato, confermando una progettazione sempre più orientata alla comunità, alle alleanze e alla costruzione di risposte condivise.
Il risultato raggiunto è anche l’esito di un lavoro di accompagnamento avviato prima della valutazione. Nei mesi precedenti alla chiusura degli strumenti di sostegno, la Fondazione ha incontrato più di 100 enti del territorio e ha promosso un percorso di webinar e mentoring dedicato alle organizzazioni interessate a presentare una proposta. In particolare, 78 enti sono stati accompagnati attraverso attività di mentoring.
Questo lavoro conferma un’evoluzione del ruolo della Fondazione: sempre meno semplice soggetto erogatore, sempre più soggetto che affianca gli enti del territorio nella costruzione di progettualità solide, coerenti e radicate. Le strategie della Fondazione stanno quindi progressivamente entrando nel modo di progettare delle organizzazioni, con una maggiore attenzione alla qualità, alla sostenibilità, alla comunità e al lavoro di rete.

Nel loro insieme, i cinque strumenti di sostegno prevedono anche una significativa attivazione di raccolta fondi: le risorse che gli enti si impegnano a mobilitare superano complessivamente i 200.000 euro. È un dato che conferma la capacità della Fondazione di promuovere non solo sostegno economico, ma anche corresponsabilità, partecipazione e attivazione di risorse locali.
“Questi risultati restituiscono l’ampiezza e la varietà delle progettualità intercettate nel 2026”, afferma Massimiliano Pavanello, Segretario Generale della Fondazione Comunitaria del Varesotto. “Non si tratta soltanto di singole attività, ma di percorsi capaci di tenere insieme cultura, inclusione, educazione, cura e partecipazione. Il filo conduttore è la comunità, perché i progetti creano occasioni di incontro, rafforzano reti locali, rendono più accessibili gli spazi culturali e sociali e promuovono il protagonismo di bambini, giovani, famiglie, persone fragili, volontari e cittadini. È qui che si vede il valore del lavoro della Fondazione, nella capacità di attivare processi di cambiamento che generano relazioni, competenze, inclusione e nuove forme di partecipazione.”

I bandi sono diventati oggi, per la Fondazione Comunitaria, uno strumento di osservazione del territorio

Letti nel loro insieme, questi dati mostrano come gli strumenti di sostegno attivati dalla Fondazione siano anche un osservatorio sulle trasformazioni del territorio: aiutano a riconoscere bisogni, energie locali e traiettorie di sviluppo, orientando le strategie future e accompagnando l’evoluzione degli enti. In questa prospettiva, le risorse assegnate non rappresentano soltanto un contributo economico, ma un investimento condiviso nelle persone, nelle relazioni e nelle capacità progettuali del Varesotto.
“Osservare i 69 progetti significa osservare il territorio”. – chiude Pavanello – “Per la Fondazione è un modo per comprendere come evolvono i bisogni, quali energie stanno emergendo e come orientare, sulla base di queste evidenze, le nostre strategie future.”

Progetti sostenuti

Elenco degli enti finanziati, per area di intervento

Cultura diffusa – Piccoli eventi di prossimità 15 progetti
Ente Progetto Contributo
M.art.E aps Push Up Comedy € 5.000
Associazione Incontri con la musica APS Piccoli semi di musica € 5.000
Cooperativa Sociale Unione Familiare Ciao Franca € 5.000
Fondazione Volandia Rotte d’Arte. Dal Cosmo al Volo € 5.000
L’Aquilone scs Terzosabato € 5.000
Focus Laveno ODV Focus Laveno ODV € 5.000
Parrocchia SS. Pietro e Paolo (Luino)
In partenariato con: Parrocchia Nostro Signore di Lourdes, Parrocchia Santa Maria Assunta		 Luino Dance Night € 5.000
DES VA Distretto di Economia Solidale del Territorio di Varese Alla Fiera del DES € 5.000
Area 101 associazione di promozione sociale JAZZaltro 2026 € 5.000
Amici del Museo Internazionale Design Ceramico Premio MIDeC € 5.000
ALMA crescere al centro APS – ETS Festival della MeravigliALMA 2 € 5.000
Pro Loco Arcisate APS
In partenariato con: Corpo musicale Arcisate		 Dalle Stelle alle Stalle € 5.000
Kasa dei Libri Storie di mestieri € 5.000
Associazione Culturale Musikademia ETS Suoni di prossimità € 5.000
Montonate C.S.I. Montonight 2026 € 5.000
Totale contributi € 75.000
Cultura diffusa – Grandi eventi 11 progetti
Ente Progetto Contributo
Associazione Antiqua Modicia 46° Antichi Organi Varese € 10.000
Ass.ne Centro Culturale del Teatro delle Arti Ets Occidente: valori, inquietudini € 10.000
Ass.ne Musica Libera Festival Il Lago Cromatico € 10.000
Woodinstock APS Woodinstock 2026 € 10.000
Associazione Tra Sacro e Sacromonte Tra Sacro e Sacro Monte 2026 € 10.000
Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicità – Città di Luino Festival Comicità ventennale € 10.000
Teatro Blu ETS Terra e Laghi Festival € 10.000
Associazione Culturale Lighea ETS Parola di donna € 10.000
Associazione MusiCuvia APS MusiCuvia 2027 € 10.000
Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi SSD A.R.L. Bustofolk 2026 – 25ª edizione € 10.000
Momenti Musicali – APS Paesaggi Sonori 2026/27 € 10.000
Totale contributi € 110.000
Cultura per il Sociale 22 progetti
Ente Progetto Contributo
Progetto 98 Coop. Soc. Famiglie in testa € 10.000
Associazione Cortisonici Sguardi Condivisi € 10.000
AstroNatura Società Cooperativa Sociale Connessioni in Gioco € 10.000
APS T’immagini
In partenariato con: Progetto Pollicino onlus scs		 Officine d’arte e relazioni € 20.000
Ass.ne Teatro Periferico ETS
In partenariato con: Cooperativa Sociale Costa Sorriso onlus, San Martino Soc. Coop. Sociale		 Welcome (benvenuti spettatori) € 30.000
Karakorum SRL impresa sociale
In partenariato con: Coop. Lotta contro l’emarginazione coop. soc. onlus		 Make room. Make yak. € 30.000
Associazione Musicale G. Rossini
In partenariato con: Istituto La Provvidenza		 Oltre il Palcoscenico € 30.000
La Casa Davanti al Sole scs a r.l.
In partenariato con: Parrocchia Sant’Antonio di Padova (Varese Brunella)		 Tracce Vive di Cultura € 30.000
Somsart – APS
In partenariato con: Circolo degli Artisti di Varese, Associazione Culturale Europea APS		 L’Arte di Unire € 30.000
L’Aquilone scs
In partenariato con: Cooperativa Sociale Totem ONLUS		 Qui – Pratiche dell’Essere € 30.000
Il Pargolario APS C’era una volta il West… € 10.000
E.T.S. StareBeneInsieme APS
In partenariato con: Kabum ASD e culturale		 Mappe di Pace € 20.000
Il Sorriso Coop. Soc. Festival la Meglio Gioventù € 10.000
A.P.S. Parteno Varese città Narrata € 10.000
Fondazione PIME ETS La bellezza che unisce € 10.000
Fondazione Officine dell’Acqua ETS L’acqua motore di comunità € 10.000
M.art.E aps Kyo € 10.000
Orchestra da Camera Canova APS
In partenariato con: Ass.ne Musica Libera		 Cantieri musicali € 30.000
Cooperativa Sociale Silvabella onlus Trame di cura € 10.000
Anche Io APS Connessioni fragili € 10.000
Gattabuia Visual human library € 10.000
Centro Arte Danza ASD
In partenariato con: Viandanti Teatranti ETS		 Ri-Generazioni € 20.000
Totale contributi € 390.000
Interventi Sociali 19 progetti
Ente Progetto Contributo
Il Millepiedi onlus StartUp Giovani € 10.000
Piccolo Principe Società Cooperativa Sociale Onlus Tracce di Cura € 10.000
Officina Casona Scs Tra/Me € 10.000
Officina025 Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate ODV
In partenariato con: Triade SOS Autismo ODV		 Pagine che includono 2.0 € 30.000
Villaggio SOS di Saronno Società Cooperativa Sociale Onlus
In partenariato con: Fondazione Artos		 Zon@ franca per adolescenti € 20.000
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Reti di Vita € 5.000
Blue Life Autismo e Diritti APS ASD Autogether sport e inclusione € 20.000
Opera don Guanella – Provincia Italiana della Congregazione dei servi della carità Casa che accoglie € 10.000
Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane ODV
In partenariato con: ODV Società di San Vincenzo de Paoli, Consiglio centrale di Varese		 Reti che nutrono € 30.000
Ass.ne Amici della Nuova Busto Musica Il Suono della Relazione € 10.000
Fondazione Sacra Famiglia Ente del Terzo Settore BluSchool € 10.000
Primi Passi Società Cooperativa Sociale a R.L. Primi pasti e capriole € 10.000
Fondazione Eugenio Cantoni impresa sociale Pomeriggi speciali 2.0 € 30.000
La Casa del Giocattolo Solidale odv 7 giorni insieme € 20.000
Somsart – APS
In partenariato con: Co.P.A.Sa.M.		 Star Bene in Comune € 30.000
Adiuvare (Associazione Diabetici Uniti Varese) APS Respiro nel diabete € 10.000
La Casa di Paolo APS 10+ € 10.000
Parrocchia S. Vittore martire (Varese – Centro) Happiness 2K27 € 10.000
4Exodus scs Rotte di Rinascita € 10.000
Totale contributi € 295.000
Porte Aperte: Spazi di Futuro 2 progetti
Ente Progetto Contributo
Parrocchia S. Giulio (Castellanza)
In partenariato con: Energicamente SCS Parrocchia San Bernardo		 Spazi Generativi € 30.000
Parrocchia San Grato (Varese – Bobbiate)
In partenariato con: Parrocchia San Massimiliano Kolbe (Varese), Fondazione “La Casa di Varese” ONLUS		 Dopo la scuola oratori in rete € 30.000
Totale contributi € 60.000
Totale complessivo — 69 progetti € 930.000

Tutti gli eventi

di luglio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Luglio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.