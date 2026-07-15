Formazione tecnica e lavoro per i giovani del territorio? SMARTT VAlley risponde. Al via il primo percorso in meccatronica gestionale
Parte in autunno il primo percorso IFTS in Meccatronica Gestionale: un anno tra aula, laboratorio e apprendistato retribuito in azienda. La nuova ala Academy sarà inaugurata il 12 settembre. Il corso è gratuito, finanziato da Regione Lombardia, e nasce dalla coprogettazione con ITS Lombardia Meccatronica Academy e dalla collaborazione con Openjobmetis
A Daverio, negli spazi di SMARTT VAlley di via Roma 57, nasce un nuovo progetto per avvicinare i giovani del territorio alle imprese che cercano competenze. Il primo tassello è un percorso IFTS in Meccatronica Gestionale, rivolto ai ragazzi che, dopo il diploma, vogliono entrare nella fabbrica di oggi senza rinunciare a un anno di formazione qualificata.
L’iniziativa è promossa da Fondazione Ergo all’interno di SMARTT VAlley, lo spazio dedicato all’innovazione industriale che l’ente sta sviluppando nel comune varesino. Un contesto moderno e tecnologico, che punta a diventare un punto di riferimento per l’incontro tra formazione e mondo produttivo. Proprio la nuova ala Academy, che ospiterà il corso, sarà inaugurata il 12 settembre con un evento aperto a chi vuole curiosare tra aule, laboratori e dotazioni tecnologiche.
Un anno tra scuola, laboratorio e azienda
Il percorso dura un anno e prevede in tutto 860 ore: 440 tra aula e laboratorio, per costruire basi tecniche, digitali e organizzative, e 420 in apprendistato, direttamente in azienda. È qui uno dei punti di forza dell’offerta: l’apprendistato è retribuito e permette ai ragazzi di iniziare da subito a mettere le mani su un contesto lavorativo reale, guadagnando indipendenza e, se il rapporto con l’azienda funziona, la possibilità concreta di un’assunzione a tempo indeterminato al termine del corso.
A rendere il percorso vicino alle esigenze del territorio è la rete di imprese coinvolte: una quindicina di aziende della zona ha già dato la disponibilità ad accogliere gli apprendisti. Non si tratta, come sottolineano i promotori, di una scuola tradizionale: sul modello degli ITS, i docenti sono professionisti provenienti dal mondo industriale, che portano in aula l’esperienza maturata sul campo.
Cosa si impara e quali sbocchi
Durante l’anno gli studenti imparano a gestire la produzione e i flussi di lavoro, ad analizzare tempi e metodi, ad applicare i principi della lean manufacturing e del miglioramento continuo, oltre a utilizzare strumenti digitali e intelligenza artificiale a supporto dei processi produttivi. Ampio spazio anche alle soft skill e al lavoro in team.
Al termine si consegue un Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (EQF 4), con il titolo di Tecnico Meccatronico Gestionale della Produzione per l’Industry 5.0: un attestato riconosciuto a livello europeo, spendibile subito nel lavoro o utile per proseguire in un ITS biennale. Gli sbocchi spaziano dall’area produzione e ingegneria alla meccatronica, dalla qualità di processo alla digitalizzazione degli impianti.
A chi è rivolto e come candidarsi
Il corso è pensato per i giovani fino a 24 anni compiuti, residenti o domiciliati in Lombardia, in possesso di un diploma di scuola superiore o di un diploma professionale di tecnico (percorsi IeFP). La prima edizione parte in autunno 2026 e la classe è a numero chiuso.
Per candidarsi si può inviare la propria candidatura tramite il form dedicato di Openjobmetis.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della SMARTT VAlley.
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