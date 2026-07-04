“Forza Italia Varese rafforza il suo ruolo in Lombardia: quattro esponenti nella segreteria regionale”

“Forza Italia Varese rafforza il proprio peso all’interno del partito lombardo. La nuova segreteria regionale, eletta a Milano giovedì scorso, vedrà infatti la presenza di quattro esponenti della provincia di Varese: Rosario Tramontana, Giuseppe Anselmo ed Enrico Angelini, nominati componenti della segreteria regionale, ai quali si aggiunge Simone Longhini, componente di diritto in qualità di segretario provinciale”. Si legge in un comunicato diffuso oggi, sabato 4 luglio.

«L’elezione dell’’Onorevole Alessandro Sorte alla guida di Forza Italia Lombardia segna l’inizio di una nuova storica stagione per il nostro movimento – sottolinea Simone Longhini -. Alessandro ha dimostrato in questi anni capacità di ascolto, visione politica e grande attenzione ai territori. Sono certo che saprà guidare il partito con autorevolezza, entusiasmo e spirito unitario, valorizzando il contributo di tutte le province lombarde. A lui ed al suo vicario Onorevole Alessandro Cattaneo un grande in bocca al lupo.»

«La presenza di quattro rappresentanti varesini nella segreteria regionale – rimarca Longhini – è un motivo di soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità importante. A Rosario Tramontana, Giuseppe Anselmo ed Enrico Angelini rivolgo le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro. Sapranno interpretare questo incarico con competenza, passione e senso di appartenenza, contribuendo a rafforzare ulteriormente Forza Italia e a dare voce alle istanze del nostro territorio».

“Forza Italia Varese guarda ora ai prossimi appuntamenti politici, pronta a collaborare con la nuova segreteria regionale per consolidare il radicamento del partito in Lombardia e affrontare con determinazione le sfide, a partire dalle amministrative del 2027, che attendono il centrodestra”, conclude il comunicato.