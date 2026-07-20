Genitori e figli: a Cadegliano Viconago un incontro per scoprire “Le parole che uniscono”

Ci sono parole che ci avvicinano e parole che ci allontanano. Ma prima ancora dei vocaboli che pronunciamo, sono le lenti con cui interpretiamo la realtà a determinare la qualità delle nostre relazioni familiari. Di fronte ai piccoli e grandi conflitti quotidiani – un litigio, un silenzio improvviso, una reazione inattesa – la tendenza naturale è cercare risposte immediate. Di fronte a ciò che ci preoccupa o ci disorienta, siamo naturalmente portati a a costruire significati, eppure, la complessità dei legami affettivi richiede spesso un ascolto più profondo, capace di accogliere prospettive diverse.

Durante l’incontro Le parole che uniscono proveremo a ragionare insieme su questi temi, esplorando come attribuiamo significato a ciò che viviamo e come le nostre interpretazioni possano favorire vicinanza oppure distanza.

Attraverso spazi esperienziali, momenti di confronto e riflessione condivisa, i partecipanti saranno invitati a interrogarsi sui modi in cui costruiamo le nostre letture della realtà e sulle possibilità che si aprono quando riusciamo a considerare punti di vista differenti, scoprendo le potenzialità della comunicazione efficace.

L’evento intende stimolare una riflessione su come il modo in cui guardiamo i nostri figli orienti la relazione con loro. Gli sguardi, le parole e le narrazioni che circolano nelle relazioni sono infatti i mattoni con cui i bambini imparano, nel tempo, a dare significato alle proprie esperienze e a raccontare il proprio mondo interiore.

Per esplorare queste dinamiche, martedì 21 luglio 2026, dalle ore 18:30 alle 20:00 , presso lo spoke del Centro per la Famiglia Me-Te (situato all’interno del Consultorio Familiare delle Valli in Via Carlo Tremolada 2 a Cadegliano Viconago ), si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Le parole che uniscono”.

L’incontro sarà condotto dalle dott.se Carolina Burtini e Amneris Magnaghi, psicologhe dell’equipe del Consultorio. L’appuntamento fa parte del ciclo “GPS – Tappe per non perdere la bussola nel viaggio dell’essere genitori” , un percorso progettato non come semplice ascolto passivo teorico, ma come un vero e proprio spazio di confronto, condivisione ed esperienza pratica.

L’appuntamento è aperto e fortemente raccomandato non solo a padri e madri alle prese con le quotidiane tappe della crescita dei figli, ma anche a insegnanti, educatori e a chiunque desideri approfondire i meccanismi della comunicazione assertiva ed efficace e del benessere familiare.

L’incontri si terrà, presso lo spoke del Centro per la Famiglia, ubicato all’interno della sede del Consultorio in Via Carlo Tremolada 2 a Cadegliano Viconago, il giorno Martedì 21 Luglio 2026 dalle ore 18:30 alle 20:00.

E’ organizzato da ME-TE Centro per la famiglia in Evoluzione, che ha come capofila la Comunità Montana Valli del Verbano, in collaborazione con il Consultorio famigliare delle Valli di Cadegliano Viconago (uno dei centri “spoke” di ME-TE), si inserisce nelle attività finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosso da regione Lombardia in collaborazione con Ats Insubria.

Gli incontri sono sempre gratuiti e aperti a tutti, ma è consigliata l’iscrizione per una migliore gestione degli spazi.

Per informazioni o iscrizioni: 03321892393 – consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com