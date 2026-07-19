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Giorgetti arriva a Sumirago e ribadisce lo spirito di Bossi: “Sapevamo da dove arrivavamo e dove volevamo andare”

Il ministro dell'Economia alla festa della circoscrizione Valbossa, dedicata alla memoria di Umberto Bossi

Giorgetti alla festa della lega di Sumirago

Alla fine Giancarlo Giorgetti è arrivato alla festa della Lega di Albizzate e Sumirago, e ha ribadito l’importanza dello spirito delle origini, quello di Umberto Bossi, a cui la festa è stata dedicata quest’anno.

Il ministro dell’Economia, la cui presenza fino a pochi giorni fa non era ancora certa, ha ricordato ai militanti della Valbossa, preoccupati dai tanti cambiamenti del movimento degli ultimi anni: «Anche tra noi leghisti c’è chi la pensava in una maniera e chi in un’altra, ma di sicuro sapevamo da dove provenivamo e dove volevamo andare».

“Ci hanno tolto un sogno”. I militanti della Lega che vogliono un nuovo progetto

Una tre giorni, quella della festa di via Carducci, presentata nei giorni scorsi da Stefano Ramon, segretario di Albizzate-Sumirago, come «la festa più sentita in Lombardia, dopo quella della Bergamasca». Venerdì era stato di scena il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, sabato – oltre a Giorgetti – l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il sottosegretario Nicola Molteni e il deputato Massimiliano Romeo. Presente per tutti e tre i giorni anche il consigliere regionale Emanuele Monti. Domenica, ultimo giorno della festa, è attesa invece la ministra Alessandra Locatelli.

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Pubblicato il 19 Luglio 2026
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