Gli eventi dell’estate al Centro didattico scientifico del Parco Pineta 

Per un’estate indimenticabile e per sfuggire alla calura cittadina, la Cooperativa Sociale AstroNatura presenta la nuova stagione di eventi estivi presso il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate. Un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccoli, immersi nell’oasi fresca e verdeggiante del Parco Pineta, dove la scienza incontra il relax e il divertimento.

Le Domeniche Pomeriggio: Natura e Spazio a misura di famiglia

Le domeniche del Centro Didattico Scientifico diventano il rifugio ideale per le famiglie a caccia di frescura e attività stimolanti. Durante tutto il mese di luglio, i pomeriggi saranno animati da proposte pensate per far scoprire la natura e l’astronomia in modo ludico e interattivo. Dalle rilassanti passeggiate lungo i sentieri ombreggiati del Parco fino alle avvincenti “Prove dell’Esploratore” dedicate ai bambini più intraprendenti, l’offerta spazia tra scienza e gioco. Dopo una breve pausa centrale in agosto, la programmazione domenicale riprenderà ufficialmente il 30 agosto e poi a seguire, domenica 6 settembre, l’attesissimo evento a tema fantasy “Terra di Mezzo”.



I Sabati Sera: “Picnic Scientifici sotto le Stelle”

Per chi cerca la magia delle ore serali, tornano i suggestivi “Picnic sotto le stelle”. La formula è semplice e amatissima: un telo steso sul prato, la propria cena al sacco preferita e, a seguire, un coinvolgente racconto scientifico abbinato all’osservazione dei corpi celesti con i telescopi dell’Osservatorio Astronomico.

Il programma dei sabati sera prevede quattro tappe tematiche:

Sabato 4 Luglio – “Strani linguaggi”: Un viaggio alla scoperta delle curiose modalità di comunicazione del mondo animale.

www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/434-picnic-scientifico-sotto-le-stelle—stra

Sabato 18 luglio – “Miti e leggende del cielo sotto ai nostri piedi”: Esplorazione e racconti dedicati alle affascinanti costellazioni dell’emisfero sud.

Sabato 1 agosto – “Animali da paura”: Un incontro per sfatare i miti e i pregiudizi su alcune creature tradizionalmente considerate spaventose nelle fiabe.

https://www.centrodidatticoscientifico.it/eventi/scheda/436-picnic-scientifico-sotto-le-stelle—anim

Sabato 29 agosto – “Tanabata: la festa delle stelle”: Un tuffo nei miti e nelle suggestive leggende d’oriente, ammirando il cielo estivo. (a breve online)

L’appuntamento clou: “Picnic sotto le Stelle Cadenti” con la HarpBeat Orchestra

Non mancheranno, infine, le serate più attese dell’anno: i “Picnic sotto le stelle cadenti”. Quest’anno l’attesa delle lacrime di San Lorenzo sarà impreziosita dalla presenza della HarpBeat Orchestra, che accompagnerà quattro incredibili serate da sabato 8 a martedì 11 agosto. Gli ospiti potranno cenare sul prato ed esprimere i propri desideri cullati dalle note delle arpe e dalle melodie celtiche, in un’atmosfera sospesa e poetica. I dettagli specifici di queste quattro date saranno disponibili a breve sul sito ufficiale.

Informazioni utili

Tutti gli eventi sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria online per garantire la migliore esperienza a tutti i partecipanti.

Per consultare il programma completo, verificare gli orari e prenotare i biglietti, è possibile visitare la sezione dedicata sul sito ufficiale: www.centrodidatticoscientifico.it/eventi