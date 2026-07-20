Incendio a Castronno, notte di lavoro per i vigili del fuoco: capannone devastato

Un vasto incendio è divampato nella serata di lunedì 20 luglio a Castronno, nella zona di Cascine Maggio, all’interno di un capannone di un impianto lavorativo al civico 1 di via Piemonte. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando le fiamme hanno rapidamente avvolto la struttura, generando una lunga e densa colonna di fumo nero visibile anche a notevole distanza. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e ha visto impegnate numerose squadre provenienti da diversi comandi della provincia. Sul posto sono intervenuti tre mezzi da Varese, due da Tradate, oltre a squadre da Laveno Mombello e Busto Arsizio, con autobotti, un’autoscala e un furgone per il trasporto di bombole di aria respirabile.

Presenti anche i carabinieri e i volontari della Protezione civile, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Secondo l’ultimo aggiornamento delle 23.20, l’incendio è sotto controllo. Il lavoro dei pompieri ha consentito di evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni situate sopra un ristorante adiacente all’area interessata dal rogo.

Resta però delicata la situazione all’interno dell’edificio. Le pareti sono ancora roventi e proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica delle ultime zone interessate dalle fiamme. Non si registrano feriti e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Restano pesanti le ripercussioni sulla viabilità. La strada statale 341, che collega Gazzada a Castronno, è ancora chiusa all’altezza di Cascine Maggio, con deviazioni per il traffico. La riapertura è prevista presumibilmente non prima della mezzanotte di lunedì 20 luglio, una volta concluse le operazioni di messa in sicurezza.

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