I giovani musicisti dell’Accademia della Scala in concerto alla comunità Exodus di Villadosia di Casale Litta

La grande musica esce dai luoghi tradizionali dello spettacolo per incontrare il territorio e le realtà impegnate nel sociale. Lunedì 13 e martedì 14 luglio torna “Note nell’aria”, il progetto dell’Accademia Teatro alla Scala realizzato con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con la Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi e la cooperativa 4Exodus.

La rassegna propone concerti e passeggiate accompagnate da intervalli musicali, con l’obiettivo di creare nuove occasioni d’incontro tra arte, paesaggio e comunità. I due nuovi appuntamenti si svolgeranno nelle sedi di Exodus a Villadosia di Casale Litta e al Parco Lambro di Milano. La partecipazione è gratuita.

«Portare i concerti dove la gente vive, nei cortili, nelle strade e negli spazi urbani, permette alla cultura di raggiungere pubblici nuovi», è il principio sottolineato dall’assessora regionale alla Cultura Francesca Caruso, che ha ricordato il valore dei progetti capaci di condurre la musica nelle periferie e nei luoghi meno abitualmente coinvolti nelle proposte culturali. Regione Lombardia sostiene infatti l’iniziativa nell’ambito del proprio impegno per favorire una cultura diffusa e accessibile.

Il concerto a Villadosia di Casale Litta

Il primo appuntamento è in programma lunedì 13 luglio alle 18, nella sede della cooperativa 4Exodus in via Stazione 37 a Villadosia di Casale Litta.

A esibirsi sarà il Quartetto d’archi dell’Accademia Teatro alla Scala, formato dai violinisti Naoki Sato e Julian Davison, dalla violista Nicole Gallegos e dal violoncellista Rolando Benjamin Cañoles Cuevas.

Il programma si aprirà con il Quartetto n. 12 in do minore D 703 “Quartettsatz” di Franz Schubert e proseguirà con il Quartetto n. 19 in do maggiore K 465 “Delle Dissonanze” di Wolfgang Amadeus Mozart. La conclusione sarà affidata alle atmosfere novecentesche di Moonlight Serenade di Glenn Miller.

La seconda tappa al Parco Lambro

La rassegna proseguirà martedì 14 luglio alle 19 alla Cascina Molino Torrette, sede nazionale della Fondazione Exodus Don Antonio Mazzi, all’interno del Parco Lambro di Milano.

Protagonista sarà il Quintetto di fiati dell’Orchestra dell’Accademia, composto da Davide Lantrua al flauto, Enrique de Jesus Frausto Corona all’oboe, Marina Tiraboschi al clarinetto, Lorenzo Drago al fagotto e Luca Santoro al corno.

Il pubblico potrà ascoltare il Quintetto per fiati in sol maggiore di Paul Taffanel, la sinfonia dall’opera L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, proposta nella trascrizione per quintetto, e ancora Moonlight Serenade di Glenn Miller.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero e non richiedono prenotazione. Per il concerto milanese, l’accesso pedonale e il parcheggio libero sono disponibili dal fondo di via Carlo Cazzaniga.