I varesini Lazzari e Martinenghi convocati a Varese per gli europei di nuoto a Parigi

Ci sono due varesini nella spedizione azzurra del nuoto che si prepara a volare in Francia. La Direzione Tecnica delle squadre nazionali ha diramato l’elenco dei convocati per i prossimi Campionati Europei, in programma a Parigi dal 10 al 16 agosto, inserendo nella lista dei 48 atleti scelti sia il campione olimpico Nicolò Martinenghi sia la stella nascente Francesco Lazzari, tesserato per lo Sport Club 12 di Ispra. La decisione è arrivata subito dopo i riscontri cronometrici della strepitosa 62^ edizione del Trofeo Settecolli IP / Internazionali di Nuoto, che ha definito gli ultimi pass per la rassegna continentale estiva.

Una spedizione azzurra da record

La selezione che si presenterà nella capitale francese si preannuncia storica per il movimento italiano. I responsabili federali hanno convocato 48 atleti (di cui 26 uomini e 22 donne), rispettando fedelmente i criteri e i tempi limite stabiliti. Si tratta di una scelta che premia il lavoro svolto finora, portando in corsia una squadra competitiva in ogni specialità e pronta a dare battaglia alle potenze europee.

«Sarà la rappresentativa più numerosa di sempre per un’edizione fuori dall’Italia – l’analisi del direttore tecnico Cesare Butini –; una giusta sinergia tra quantità e soprattutto qualità. Questa nazionale è l’espressione di un movimento in buona salute. Ringrazio le società per il grande impegno e i tecnici per la loro professionalità. Ora ci aspetta un banco di prova importante per confermarci tra i protagonisti in campo internazionale».

I dettagli sulle gare individuali

I piani dello staff tecnico per le gare in piscina prevedono strategie ben delineate per ottimizzare le energie del gruppo. Nelle gare individuali dei 100 e 200 stile libero saranno schierati quattro atleti e altrettante atlete, cercando di massimizzare le possibilità di accesso alle finali continentali.

Le stelle del fondo nella Senna

Oltre alle competizioni in vasca all’Olympic Aquatic Centre, i riflettori saranno puntati anche sulle gare di fondo. La direzione tecnica si è infatti riservata la possibilità di schierare nei 1500 stile libero due grandi stelle delle acque libere: la plurimedagliata internazionale Ginevra Taddeucci (le cui batterie sono previste per il 13 agosto) e il fuoriclasse Gregorio Paltrinieri (in acqua per le batterie il 14 agosto). Entrambi rappresentano le punte di diamante della nazionale che gareggerà nel fiume Senna dal 4 all’8 agosto.

Convocati (26): Lorenzo Ballarati (Carabinieri – CC Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Federico Burdisso (Training Value Network), Michele Busa (Fiamme Oro – Imolanuoto), Andrea Camozzi (Carabinieri – CC Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro – Leosport Nice Footwear), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro – Imolanuoto), Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle – Fondazione Bentegodi), Luca De Tullio (Fiamme Oro – CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Daniele Del Signore (Fiamme Gialle – CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri – CC Aniene), Matteo Diodato (Fiamme Oro – Livorno Aquatics), Manuel Frigo (Fiamme Oro – Team Veneto), Lorenzo Gargani (RN Florentia), Giovanni Guatti (RN Florentia), Michele Lamberti (Fiamme Gialle – GAM Brescia), Francesco Lazzari (Fiamme Oro – Sport Club 12 Ispra), Christian Mantegazza (Fiamme Gialle – Team Trezzo Sport), Davide Marchello (Esercito – Aurelia Nuoto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri – RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro – CN Torino), Alessandro Ragaini (Carabinieri – Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle – My Sport), Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro – CN Torino).

Convocate (22): Giada Alzetta (Leosport), Lisa Angiolini (Carabinieri – Virtus Buonconvento), Matilde Biagiotti (Fiamme Oro – RN Florentia), Alessia Bianchi (IN Sport Rane Rosse), Paola Borrelli (Fiamme Gialle – IN Sport Rane Rosse), Anita Bottazzo (Fiamme Gialle – Imolanuoto), Elena Capretta (Fiamme Oro – CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle – Azzurra 91), Sara Curtis (Esercito – Roero), Chiara Della Corte (Fiamme Oro – Campania Nuoto), Silvia Di Pietro (Carabinieri – CC Aniene), Anita Gastaldi (Carabinieri – VO2 Nuoto Torino), Alessandra Mao (Team Veneto), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri – H. Sport), Emma Virginia Menicucci (Esercito – CC Aniene), Sofia Morini (Fiamme Oro – Azzurra 91), Bianca Nannucci (Fiamme Oro – RN Florentia), Benedetta Pilato (CC Aniene), Anna Pirovano (Fiamme Azzurre – In Sport), Simona Quadarella (CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle – In Sport Rane Rosse), Federica Toma (Carabinieri – In Sport).