I varesini Licata, Astuti e Dell’Erba nei nuovi uffici di presidenza delle commissioni speciali di Regione Lombardia

Tre esponenti legati al territorio varesino entrano negli Uffici di Presidenza delle Commissioni speciali di Regione Lombardia, rinnovate oggi nel corso del Consiglio regionale. Si tratta di Giuseppe Licata (Forza Italia), ora Vice Presidente della Commissione speciale Valorizzazione e tutela dei territori montani e di confine e Rapporti tra Lombardia e Confederazione Svizzera, e di Samuele Astuti (PD) e Romana Dell’Erba (Fratelli d’Italia), rispettivamente Vice Presidente e Consigliere Segretario della neonata Commissione speciale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia.

Giuseppe Licata è stato eletto all’unanimità dai consiglieri membri della Commissione. «Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del ruolo strategico che la montagna e i territori di confine rivestono per la Lombardia e, in particolare, per la provincia di Varese – ha dichiarato – Sono territori che custodiscono la nostra identità, la nostra storia e un patrimonio ambientale e culturale unico, che oggi chiedono risposte concrete per affrontare le sfide del cambiamento climatico, della tenuta sociale e della competitività economica».

Il consigliere ha poi indicato le priorità del suo mandato: «Regione Lombardia deve continuare ad impegnarsi per rendere la montagna sempre più viva, attrattiva e capace di offrire prospettive alle nuove generazioni. Valorizzare la montagna non significa soltanto tutelarne il paesaggio e prevenire il dissesto idrogeologico, ma anche garantire alle persone la possibilità di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in questi territori».

Un passaggio specifico Licata lo ha dedicato ai rapporti con la Svizzera, tema particolarmente sentito nel Varesotto: «Dedicherò particolare attenzione ai temi del frontalierato, della mobilità e dell’economia transfrontaliera. Le recenti tensioni tra Lombardia e Canton Ticino dimostrano quanto sia necessario rafforzare il dialogo istituzionale con la Confederazione Svizzera, ricercando soluzioni condivise che possano conciliare la tutela dei diritti dei lavoratori frontalieri con le istanze delle comunità e dei territori di confine».

Nella neonata Commissione Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Romana Dell’Erba è stata nominata questa mattina Consigliere Segretario, nella seduta svoltasi a Palazzo Pirelli. «Assumo con senso di responsabilità il ruolo di segretario della Commissione Speciale Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nella consapevolezza dell’importanza di un organismo chiamato ad affrontare temi che incidono direttamente sulla qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie. Un dovere ed un impegno verso le nostre comunità, verso i lavoratori e le imprese – ha dichiarato Dell’Erba – La tutela della salute e della sicurezza rappresenta una priorità per la Lombardia e per i cittadini. Lavorerò con spirito di collaborazione, ascolto e concretezza affinché la Commissione possa offrire un contributo utile nel promuovere la cultura della prevenzione, sostenere le buone pratiche e individuare soluzioni efficaci per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro in un mondo sempre più in evoluzione».

SI CONCLUDE UN PERCORSO COMPLESSO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONE

Il rinnovo arriva al termine di un percorso che ha coinvolto l’intero Consiglio regionale: dopo la ricostituzione delle nove Commissioni permanenti (Programmazione, bilancio e società controllate e partecipate; Affari istituzionali; Sanità; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio, infrastrutture e mobilità; Ambiente, energia, clima e protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna e foreste; Sostenibilità sociale, casa e famiglia), si sono concluse oggi le procedure per il rinnovo delle cinque Commissioni consiliari speciali, convocate dal Presidente Federico Romani secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Regolamento del Consiglio regionale. A queste cinque si è aggiunta la nuova Commissione speciale dedicata a Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, quella in cui siedono appunto Astuti e Dell’Erba.

Nella Commissione dedicata ai territori montani e di confine, quella che vede confermato Giuseppe Licata, la Presidenza è andata a Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), riconfermato con 46 voti, mentre Consigliere Segretario è Angelo Orsenigo (PD). Nella Commissione Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Presidente è stato eletto Giulio Gallera (Forza Italia) con 64 voti, con Samuele Astuti Vice Presidente e Romana Dell’Erba Consigliere Segretario.

Per quanto riguarda le altre Commissioni speciali rinnovate oggi: nella Commissione Tutela dei diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari è stata riconfermata Presidente Alessia Villa (Fratelli d’Italia) con 65 voti, con Luca Paladini (Patto Civico) Vice Presidente e Andrea Sala (Lega) Consigliere Segretario. Nella Commissione Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità è stata riconfermata Presidente Paola Pollini (Movimento 5 Stelle) con 47 voti, con Riccardo Vitari (Lega) Vice Presidente e Paola Bulbarelli (Fratelli d’Italia) Consigliere Segretario. Nella Commissione PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali è stata eletta Presidente Claudia Carzeri (Forza Italia) con 60 voti, con Gigliola Spelzini (Lega) Vice Presidente e Gian Mario Fragomeli (PD) Consigliere Segretario. Nella Commissione Autonomia e riordino autonomie locali è stato riconfermato Presidente Giovanni Malanchini (Lega) con 57 voti, con Marco Bestetti (Fratelli d’Italia) Vice Presidente e lo stesso Fragomeli Consigliere Segretario.

Rispetto alla prima parte di legislatura, negli Uffici di Presidenza rinnovati oggi sono cambiati alcuni assetti: nella Commissione Antimafia, Riccardo Vitari ha preso il posto di Luca Marrelli come Vice Presidente; nella Commissione PNRR, Claudia Carzeri è subentrata a Giulio Gallera come Presidente, mentre Gian Mario Fragomeli è stato eletto Consigliere Segretario, carica in precedenza vacante; nella Commissione Montagna, Giuseppe Licata ha preso il posto di Claudia Carzeri come Vice Presidente.

Il rinnovo delle cariche del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione (CPCV), previsto per questa mattina, è stato invece rinviato a settembre.