I vigili del fuoco ritrovano due escursionisti dispersi all’Alpe Veglia nel Vco

Erano troppo stanchi per continuare la discesa a valle, ma alla fine la coppia di escursionisti dispersa nella notte all’Alpe Veglia, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è stata portata al sicuro dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato nella serata di martedì 21 luglio, quando i familiari, non vedendo marito e moglie rientrare e non riuscendo più a contattarli, hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono stati immediatamente inviati i vigili del fuoco con squadre terrestri, il Nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a Pilotaggio remoto) e la squadra specializzata Imsi Catcher della Direzione Regionale Lombardia. Alle operazioni hanno inoltre partecipato i tecnici del Sagf della Guardia di Finanza e del Cnsas.

L’area interessata dalle ricerche era completamente priva di copertura telefonica, circostanza che aveva impedito ai due escursionisti di comunicare con i familiari. Grazie all’impiego della tecnologia in dotazione ai vigili del fuoco e all’elaborazione dei dati di rete dei due terminali da parte dell’Ufficio Imsi Catcher della Direzione Regionale Lombardia, è stato possibile individuare l’area in cui concentrare le ricerche e indirizzare con precisione le squadre operative.

Dopo alcune ore, marito e moglie sono stati localizzati in buone condizioni di salute presso un rifugio, dove avevano deciso di fermarsi a causa della stanchezza e del sopraggiungere dell’oscurità.

Una volta raggiunti dai soccorritori, i due escursionisti sono stati scortati a valle, dove ad attenderli vi erano anche i familiari, giunti dalla Liguria.

Le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Verbania.

«L’intervento – commenta la Direzione regionale Vigili del Fuoco della Lombardia – si è concluso positivamente senza conseguenze per le persone coinvolte, confermando ancora una volta l’importanza dell’integrazione tra le tecnologie avanzate di localizzazione e l’attività delle squadre di soccorso operanti sul territorio».