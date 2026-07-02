Il carcere, la destra, Gianni Alemanno e “il sindaco di Rebibbia”

C’è una scena che vale più di mille analisi sociologiche. Gianni Alemanno la racconta nel suo diario di cella, Rebibbia, 23 marzo 2025, 82° giorno di detenzione: decine di detenuti seduti attorno ai tavoli delle celle, in silenzio, ad ascoltare la radio. Non una partita di calcio, non un programma di Maria De Filippi. Ascoltavano il dibattito parlamentare sulla seduta straordinaria della Camera sull’emergenza carceri. Uomini che avrebbero più ragioni di chiunque altro per non credere più nella politica, e invece aspettavano ancora un segnale. Il segnale non è arrivato.

Quella scena è un momento forte della prima puntata de Il sindaco di Rebibbia, la serie podcast di Chora Media scritta da Francesca Berardi e Tommaso De Lorenzis, che trasforma la parabola dell’ex sindaco di Roma in una finestra su un mondo che la società preferisce tenere fuori campo. Giovedì 23 luglio alle 21 a Materia Spazio Libero, De Lorenzis sarà ospite di una serata aperta e gratuita per raccontare il progetto e discutere di carcere, di politica e di ciò che il carcere rivela di noi. Prenota qui il tuo posto.

Il titolo della serata dice già tutto: Chiudere dentro per non vedere fuori.

Il carcere non porta voti. Non riempie le piazze. Non intrattiene. Nell’industria culturale italiana circola perfino la superstizione che raccontarlo porti sfiga. Eppure dietro quelle mura si accumula tutto quello che la società dei “regolari” non sa o non vuole gestire: povertà, dipendenze, disagio psichico, esclusione, solitudine. Il carcere è diventato una forma di welfare residuale e coercitivo, lo spazio dove finiscono migranti, tossicodipendenti, senzatetto, disoccupati. Una soluzione impropria che sostituisce, nel peggiore dei modi possibili, l’housing sociale, le comunità terapeutiche, le strutture psichiatriche, i servizi per il lavoro.

E il linguaggio, come spiega nel podcast il presidente di Antigone Patrizio Gonnella, negli ultimi anni è cambiato in modo inquietante: quella componente della popolazione che prima si tollerava nella retorica pubblica oggi viene esplicitamente descritta come scarto. Scarto sociale, scarto umano. Quando il linguaggio muta, muta tutto il resto.

La prospettiva scelta dal podcast è volutamente spiazzante: Alemanno, militante della destra radicale negli anni del fuoco, ex ministro, primo sindaco postfascista di Roma nel segno del pugno di ferro e del law and order, condannato per traffico di influenze illecite, recluso nello stesso carcere da cui un tempo voleva difendere la città. Un uomo che nel 2009 saliva al 24° piano di un grattacielo di Times Square per incontrare Rudy Giuliani e farsi spiegare come aumentare la popolazione carceraria, e che oggi da quella popolazione fa parte. Una traiettoria che non serve a dimostrare nulla di semplice, ma che apre una crepa attraverso cui guardare.

Perché il carcere non racconta soltanto chi sta dentro. Racconta soprattutto chi sta fuori: la nostra paura, la nostra ipocrisia, la nostra capacità di dimenticare.

L’EVENTO A MATERIA

Giovedì 23 luglio alle 21 a Materia Spazio Libero, De Lorenzis sarà ospite di una serata aperta e gratuita per raccontare il progetto e discutere di carcere, di politica e di ciò che il carcere rivela di noi.