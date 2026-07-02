Il comandante generale della guardia di Finanza Andrea De Gennaro in visita al comando provinciale di Varese e al Gruppo Malpensa
L'incontro con le autorità provinciali e una rappresentanza dei militari in servizio nel Varesotto. La visita al Gruppo di stanza all'aeroporto internazionale. Il ringraziamento al personale per l'attività svolta nella tutela della legalità economico-finanziaria
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