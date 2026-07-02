Il comandante generale della guardia di Finanza Andrea De Gennaro in visita al comando provinciale di Varese e al Gruppo Malpensa

Visita istituzionale nel Varesotto per il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza, che nella giornata di oggi si è recato al Comando Provinciale di Varese e successivamente al Gruppo Malpensa.

Ad accompagnarlo il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi, e il Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Paolo Compagnone. Ad accogliere la delegazione è stato il Comandante Provinciale di Varese, Generale di Brigata Giuseppe Coppola.

Nel corso della visita al Comando Provinciale, il Comandante Generale ha incontrato le massime autorità della provincia, soffermandosi poi con una rappresentanza dei finanzieri in servizio nel capoluogo e nel resto del territorio varesino.

Nel suo intervento, il Generale De Gennaro ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dalla Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria al servizio dei cittadini e della tutela della legalità, esprimendo apprezzamento per la professionalità, le tradizioni e l’impegno quotidiano dimostrati dalle Fiamme Gialle della provincia di Varese.

L’incontro è stato anche l’occasione per un momento di confronto con i rappresentanti delle cinque sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia e con i responsabili delle Associazioni professionali a carattere sindacale.

La visita è poi proseguita al Gruppo Malpensa, dove il Comandante Generale ha voluto personalmente ringraziare il personale in servizio per il lavoro svolto nelle numerose attività di competenza del Corpo. Un particolare riconoscimento è stato rivolto all’impegno dei militari nei controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti economico-finanziari, con particolare attenzione al settore doganale, strategico nello scalo aeroportuale di Malpensa