Il distretto aerospaziale lombardo vola a Londra: 24 imprese in vetrina, tanto Varese al Farnborough International Airshow 2026

Il Lombardia Aerospace Cluster torna a volare alto. Dal 20 al 24 luglio il distretto aerospaziale regionale sarà presente, per la settima volta, al Farnborough International Airshow 2026, una delle più importanti vetrine mondiali per l’industria del comparto, che alle porte di Londra richiamerà oltre 1.400 espositori e più di 100mila visitatori attesi da 114 Paesi.

A rappresentare il distretto saranno 24 imprese, in larga parte Pmi, accanto ai grandi player come Leonardo. Numeri che raccontano un indotto tra i più rilevanti a livello nazionale ed europeo: oltre 200 imprese, circa 21.800 addetti, un giro d’affari annuo di circa 6,3 miliardi di euro e un export da 2,9 miliardi, pari a circa un terzo dell’export nazionale di settore.

Il Cluster, che prosegue il percorso di internazionalizzazione avviato con la Camera di Commercio di Varese, sarà presente con un proprio stand istituzionale nella Hall 1 (stand 1437), all’interno dell’area italiana coordinata da AIAD, la Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza.

Il forte contingente varesino

Il Varesotto porta a Londra una pattuglia numerosa. Tra le 13 aziende presenti fisicamente allo stand collettivo con propri rappresentanti, progetti e cataloghi ci sono, dal nostro territorio, Gb Barberi (Sesto Calende), Isati (Tradate), Italiana Ponti Radio (Varese), Merletti (Arsago Seprio), Officina Malnati (Castiglione Olona), Pariani (Ferno), Servizi Confindustria Varese (Gallarate) e Technosprings Italia (Besnate), insieme ad Algra, Aviochem, Caast, CE2K e PMP.

Attorno allo spazio istituzionale si disporranno poi le 11 imprese con stand individuale: Aerea, Ala (Gallarate), AMM, Ase, Fimac, Jointek (Somma Lombardo), Laga, Logic, Mecaer, Weisstechnik e, soprattutto, Secondo Mona.

Secondo Mona, il gioiello di Somma Lombardo

Tra i nomi in vetrina spicca infatti Secondo Mona, storica realtà di Somma Lombardo e uno dei marchi che meglio raccontano la tradizione aerospaziale del Varesotto. L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di alimentazione per aeromobili e di altre apparecchiature di bordo, un know-how che l’ha resa un punto di riferimento del settore ben oltre i confini provinciali. La sua presenza a Farnborough conferma il ruolo di ambasciatrice del distretto sui mercati internazionali.

Il sostegno regionale e le visite istituzionali

Le imprese dello stand collettivo beneficeranno quest’anno del contributo del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 (PR FESR 2021-2027) di Regione Lombardia, dedicato all’internazionalizzazione delle Pmi.

Fitto il calendario di incontri, con meeting tra delegazioni di cluster nazionali e internazionali. Allo stand è attesa anche la visita del ministro della Difesa Guido Crosetto e di una delegazione di Regione Lombardia composta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, dal sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo e dal direttore generale allo Sviluppo economico Armando De Crinito.