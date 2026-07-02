Il Gs Solbiatese pedala fino ad Assisi per gli 80 anni della società e nel segno di San Francesco
Gli atleti del G.s. Solbiatese sono partiti questa mattina per un pellegrinaggio su due ruote verso la città umbra unendo le celebrazioni per gli ottant'anni della società sportiva agli ottocento anni del transito di San Francesco
Da Solbiate Olona ad Assisi sui pedali, nel segno dello sport e della fede. Questa mattina un gruppo di ciclisti del G.s. Solbiatese ha dato il via a un pellegrinaggio speciale su due ruote, unendo idealmente il territorio della Valle Olona con i luoghi simbolo di San Francesco. L’iniziativa non è solo una sfida sportiva, ma un viaggio ricco di significato che unisce due importanti ricorrenze storiche e spirituali.
Ottant’anni di storia e lo spirito francescano
Il viaggio si inserisce in un calendario particolarmente significativo. Da un lato ci sono gli 800 anni del transito di San Francesco d’Assisi, un anniversario che muove fedeli e appassionati da tutto il mondo. Dall’altro, per la storica società ciclistica locale, si tratta dell’anno in cui si celebrano gli 80 anni di fondazione del G.s. Solbiatese, nato nel lontano 1946. Un traguardo che per il gruppo sportivo racconta decenni di passione, sacrificio e valori condivisi, tramandati di generazione in generazione.
La benedizione di Don Tiziano prima della partenza
L’avventura ha avuto inizio nei pressi della sede di Lucio Ghioldi a Solbiate Olona. Prima di salire in sella e cominciare a spingere sui pedali lungo un percorso impegnativo, la squadra e gli accompagnatori si sono riuniti per un momento di raccoglimento. I ciclisti hanno ricevuto la benedizione di Don Tiziano, un momento intenso e simbolico che ha accompagnato l’inizio ufficiale di questa esperienza.
Un lungo viaggio di condivisione
Gli atleti affronteranno ora le tappe che li separano dalla meta umbra. L’auspicio della comunità e dei sostenitori è che questi chilometri siano un’occasione di condivisione e crescita personale per tutti i partecipanti, portando sulle strade d’Italia i valori sani dello sport e lo spirito profondo del messaggio francescano.
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