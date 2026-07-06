Il Meeting di Rimini si presenta a Varese con un incontro al Campus De Filippi

Anche Varese quest’anno parteciperà a “Meet the Meeting”, l’iniziativa diffusa sul territorio nazionale e internazionale che anticipa contenuti, temi e protagonisti del prossimo Meeting per l’amicizia fra i popoli 2026, in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026.

“Meet the Meeting” è un percorso di incontri, dialoghi, spettacoli e momenti conviviali che coinvolge numerose città italiane ed europee con l’obiettivo di far conoscere il Meeting e sostenere concretamente la costruzione della manifestazione, resa possibile ogni anno dall’impegno di migliaia di volontari.

Anche quest’anno sarà possibile sostenere il Meeting attraverso una donazione e ricevere in omaggio vino o prodotti enogastronomici del territorio. Tutte le informazioni e le modalità per contribuire sono disponibili sulla pagina web ufficiale di Meet the Meeting 2026.

Tra le città coinvolte c’è anche Varese, dove venerdì 10 luglio alle 19:00 presso il Campus De Filippi si terrà un incontro di presentazione di “A tale of love and fate. La storia di Beren e Lúthien”, una delle mostre in programma quest’anno al Meeting di Rimini.

Interverranno:

Andrea Maffei – curatore della mostra “A tale of love and fate. La storia di Beren e Lúthien”

Clara Patelli – architetto progettista mostre del Meeting di Rimini

L’edizione 2026 del Meeting per l’amicizia fra i popoli 2026 avrà come titolo “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, riprendendo il celebre verso conclusivo della Divina Commedia. Il Meeting proporrà come tradizione incontri con personalità del mondo della cultura, della politica, della scienza, dell’economia e della fede, insieme a mostre, spettacoli, sport, iniziative per i ragazzi e spazi dedicati all’educazione, al lavoro e all’innovazione. Quest’anno inoltre un evento straordinario segnerà il Meeting: la visita di papa Leone XIV sabato 22 agosto nel pomeriggio.

L’“Anteprima Meeting” dell’11 maggio scorso al Teatro Amintore Galli ha già presentato alcuni dei contenuti della nuova edizione attraverso lo spettacolo “Celeste Galileo” con Alessandro Preziosi e l’intervento conclusivo dell’astrofisico Marco Bersanelli.

Tra i temi che saranno affrontati al Meeting 2026 ci saranno le grandi sfide culturali e sociali contemporanee, il dialogo tra fede e scienza, il rapporto tra persona e tecnologia, i conflitti internazionali, il lavoro, l’educazione e la ricerca di senso nel mondo contemporaneo.

«Il Meeting», ha dichiarato il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, «vuole essere un luogo di incontro autentico tra persone diverse, un’occasione per riscoprire ciò che rende la vita più umana e più aperta alla speranza».