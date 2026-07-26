Il Premio “Geppino Micheletti” al dottor Silvano Pisani: Porto Ceresio e Bisuschio in festa

Un prestigioso riconoscimento a una vita spesa per gli altri. Nella mattinata di ieri – sabato 25 luglio – il Comune di Bisuschio ha ospitato la cerimonia di consegna del Premio “Geppino Micheletti” al dottor Silvano Pisani, figura di riferimento sul territorio per la sua dedizione nel campo della medicina e del volontariato. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza ceresina.

Un premio per una vita spesa per gli altri

Il Premio “Geppino Micheletti” rappresenta un tributo fondamentale per chi ha saputo mettere le proprie competenze e la propria umanità a disposizione del prossimo. La figura del dottor Pisani incarna appieno questi valori, avendo segnato il territorio della Valceresio con un impegno costante sia nella professione medica sia nel tessuto associazionistico locale.

La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità locali, unite nel testimoniare la stima e l’affetto nei confronti di un professionista che ha fatto del servizio alla comunità la propria ragione di vita.

L’orgoglio delle comunità di Porto Ceresio e Bisuschio

La presenza del primo cittadino di Porto Ceresio ha sottolineato la vicinanza dell’intera comunità di confine a un momento di così alto valore simbolico per la valle. Un traguardo che supera i confini del singolo comune per diventare un patrimonio condiviso da tutti i paesi del circondario.

L’assegnazione del riconoscimento intende celebrare una carriera e un percorso umano che continuano a rappresentare una guida e un modello di riferimento, in particolare per i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro e del terzo settore.

Un esempio d’ispirazione per le nuove generazioni

Professionalità, profonda umanità e uno spiccato spirito di servizio: sono questi i pilastri su cui si fonda la motivazione dell’attestato conferito al medico. Il suo percorso lavorativo e la costante presenza nel mondo del volontariato ne fanno una figura simbolo di solidarietà per l’intera zona.

Il premio va così ad arricchire la storia della Valceresio, aggiungendo un tassello importante nel racconto di una comunità capace di riconoscere e valorizzare le proprie eccellenze.