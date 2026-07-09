Il Tar promuove la comunità di Bodio Lomnago: legittimo il centro della Fondazione Genovese

La battaglia legale sulla comunità terapeutica di via dei Castagni segna un punto di svolta in favore della Fondazione Laura e Alberto Genovese.

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha infatti accolto il ricorso presentato dalla fondazione contro il provvedimento con cui il Comune di Bodio Lomnago aveva contestato la destinazione e l’uso dell’immobile situato nella frazione di Rogorella. Con questa decisione, i giudici milanesi hanno azzerato i provvedimenti amministrativi dell’ente locale, confermando la piena legittimità delle attività svolte all’interno di “Casa di Stefano”, la struttura residenziale dedicata al supporto e al recupero di persone con dipendenze da sostanze.

Al centro del contenzioso c’era la natura stessa della comunità, che l’amministrazione comunale considerava difforme rispetto ai vincoli urbanistici del territorio. Nella sentenza emessa dai magistrati del Tar viene invece chiarito un principio fondamentale per questo genere di servizi sociali e assistenziali. I giudici hanno stabilito che le strutture a bassa intensità assistenziale, focalizzate principalmente su percorsi di tipo educativo, relazionale e di risocializzazione, non possono essere assimilate a presidi sanitari tradizionali o a ospedali. Di conseguenza, il loro impatto urbanistico non differisce da quello di una comune abitazione civile, rendendo l’attività perfettamente compatibile con il contesto residenziale in cui è inserita (qui “Casa Stefano”, il centro Genovese, alla Rogorella).

Anche i tecnici e gli ispettori di Ats Insubria hanno effettuato un sopralluogo ispettivo all’interno della struttura di Rogorella per verificarne i requisiti e l’idoneità. L’ispezione si è conclusa con una certificazione di piena conformità, attestando che la comunità rispetta tutti gli standard previsti dalla legge per l’erogazione dei propri servizi di cura e accompagnamento.

Per la Fondazione Laura e Alberto Genovese si tratta di una conferma cruciale, che mette in sicurezza un progetto terapeutico che dispone di camere singole, equipe operativa attiva tutti i giorni ventiquattro ore su ventiquattro e percorsi clinici integrati estesi anche al sostegno psicologico gratuito dei familiari degli otto ospiti.

Resta da capire come l’amministrazione di Bodio Lomnago accoglierà l’esito del ricorso, soprattutto sul piano delle prossime mosse legali o amministrative. Al momento il sindaco, Eleonora Paolelli, ha scelto la linea della prudenza e non ha preso una posizione ufficiale, preferendo prendersi il tempo necessario per valutare attentamente come procedere.