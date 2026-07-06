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Impresa storica a Henley: la Lombardia trascina l’Italia del canottaggio

Il due senza femminile di Codato (Gavirate) regala il primo trionfo rosa in 187 anni di storia. Il quattro di coppia maschile di Gentili e Panizza sfata un tabù lungo quasi quarant’anni. Ora lo sguardo va agli Europei di Varese

Generico 06 Jul 2026

Il canottaggio italiano scrive una pagina indelebile della sua storia sulle acque britanniche della Henley Royal Regatta, e lo fa con una fortissima impronta lombarda. Nell’ultracentenario e prestigioso appuntamento internazionale, il movimento remiero regionale festeggia una storica doppietta firmata dal due senza femminile e dal quattro di coppia maschile.

Il primo sigillo rosa della storia

La prima vera e propria impresa porta la firma di Alice Codato (atleta delle Fiamme Oro ma cresciuta e tesserata per la Canottieri Gavirate) e Laura Meriano (Carabinieri/Canottieri Garda Salò). Il loro due senza ha conquistato la Hambleden Pairs Challenge Cup, superando in finale la coppia ceca formata da Santrukova e Flamikova con ben cinque lunghezze di vantaggio.

Si tratta del primo successo interamente al femminile per l’Italia nei 187 anni di storia della competizione di Henley. Un risultato che riscatta una prova opaca in Coppa del Mondo e lancia la marcia verso i prossimi grandi impegni stagionali: gli Europei sul lago di Varese a fine luglio e i Mondiali di Amsterdam ad agosto.

l quattro di coppia maschile sfata il tabù

Poche ore dopo il trionfo femminile, l’Italia ha concesso il bis nella Queen Mother Challenge Cup grazie al quattro di coppia di Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento.

I quattro azzurri hanno riportato il tricolore sul gradino più alto della specialità a 37 anni dall’ultima affermazione. L’imbarcazione italiana ha condotto la gara fin dalla partenza, riuscendo a contenere e respingere il tentativo di rimonta dell’equipaggio di casa, spinto dal pubblico britannico. Una prova resa ancora più complessa dal vento contrario, dalle onde del campo di gara e dalle precarie condizioni fisiche accusate da Gentili nei giorni precedenti la regata.

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Pubblicato il 06 Luglio 2026
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