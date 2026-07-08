In Lombardia arriva il geriatra di comunità per intercettare la fragilità degli anziani

La Lombardia apre alla sperimentazione della figura del Geriatra di comunità, un nuovo modello di presa in carico degli anziani pensato per intervenire prima che le condizioni di fragilità si trasformino in vere e proprie patologie. La proposta è contenuta in una risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale e impegna la giunta ad avviare percorsi sperimentali nelle Case di comunità, nelle reti territoriali delle Asst e nei Pronto soccorso.

A commentare il provvedimento è il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, che sottolinea la necessità di un cambio di prospettiva nella gestione dell’invecchiamento della popolazione.

«Non aspettiamo che la fragilità diventi patologia: intercettiamola e prendiamola in carico – spiega Astuti – L’obiettivo è quello di aggiungere vita agli anni, non solo anni alla vita. Serve un cambio radicale di paradigma: individuare le situazioni di difficoltà prima che si aggravino, sostenere l’autonomia dell’anziano e ritardare il più possibile l’ingresso in Rsa».

Secondo il consigliere dem, la nuova figura potrà contribuire a costruire una rete più efficace tra territorio e ospedale, lavorando insieme ai medici di assistenza primaria e agli infermieri di famiglia e di comunità: «Dobbiamo ripensare i tradizionali modelli di presa in carico, prima ancora che di cura, per la popolazione anziana, promuovendo il ruolo del geriatra sul territorio».

La necessità di intervenire nasce anche dai cambiamenti demografici in corso: «In una società che invecchia – prosegue Astuti – le proiezioni ci parlano di un aumento degli over 80 del 41 per cento nei prossimi nove anni. È fondamentale preparare un sistema sanitario capace di rispondere ai bisogni che esploderanno».

Il percorso che ha portato alla risoluzione, ricorda Astuti, era iniziato già con il confronto sul Piano sociosanitario regionale 2024-2028, quando era stato approvato un ordine del giorno per rafforzare l’assistenza alla popolazione anziana: «Da lì è nato un percorso condiviso che ci ha portato a questo risultato».

Per Astuti la sperimentazione rappresenta un primo passo verso un modello capace di ridurre il ricorso al Pronto soccorso e le ospedalizzazioni degli anziani, favorendo una presa in carico più vicina ai cittadini e alle famiglie. «Abbiamo fatto un passo importante nella giusta direzione per dare risposte ai nuovi bisogni degli anziani e implementare modelli innovativi in grado di mantenere il più a lungo possibile la loro autonomia».