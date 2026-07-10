Incendio a Busto Arsizio, anziana donna salvata dal vicino. “La casa invasa dal fumo”
Riccardo Gallazzi ha notato dalle vetrine della sua attività il fumo che usciva e non ha esitato a entrare nella palazzina in fiamme. L'incendio partito dalla camera da letto
Due persone lievemente intossicate, ma poteva andare molto peggio, in viale Trentino a Busto Arsizio, dove è andato a fuoco un appartamento in una palazzina. A salvare la proprietaria di casa – 85 anni – è stato un vicino di casa, intervenuto non appena si è reso conto del pericolo, con l’incendio che già aveva generato un denso fumo nero.
L’allarme è scattato alle 11.30, i vigili del fuoco sono partiti dal vicino distaccamento del Sempione. Nel frattempo però a soccorrere la donna è entrato Riccardo Gallazzi, che lavora nell’omonima concessionaria Gallazzi Moto. «Siamo ancora in ospedale, ma stiamo bene», racconta.
Come è andata? «Dalla vetrina ho notato la signora che era affacciata da una finestra, ho visto il fumo denso uscire dalla finestra e dal lato della casa». La sua reazione è stata qausi d’istinto: «Ho attraversato la strada, mi sono arrampicato sul davanzale: la casa era completamente invasa dal fumo, all’interno non si vedeva nulla, come fosse notte. La signora era in stato di shock, ho cercato di sollevarla di peso, poi l’ho presa dalle ginocchia perché non riuscivo altrimenti; l’ho calata giù e mi sono poi buttato giù dalla finestra» (è un piano rialzato, altrimenti l’accesso e l’evacuazione sarebbero stati ben più difficili).
Quasi in contemporanea, a sirene spiegate dalla caserma di Busto-Gallarate, sono arrivati i vigili del fuoco con autopompa e autobotte. L’incendio è partito dalla camera da letto, la fonte potrebbe essere un cortocircuito in un elettrodomestico: i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo locale della camera da letto.
Riccardo e la signora stanno bene, come detto, anche se ancora in ospedale per osservazione.
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