Incendio a Premosello: il Canadair fa la spola nel Lago Maggiore per salvare i boschi dell’Ossola
Le operazioni in una domenica in cui il Lago d le sponde erano affollati da migliaia persone, che hanno assistito ai numerosi passaggi
Una dozzina di passaggi ravvicinati e un rifornimento continuo nelle acque del Lago Maggiore, all’altezza di Suna. Così il Canadair 14 (marche I-DPCU), decollato dalla base operativa di Genova, ha supportato nella giornata di domenica le difficili operazioni di spegnimento del grave incendio che sta devastando le alture di Premosello Chiovenda, a est del paese.
Emergenza a 1.900 metri sui confini della Val Grande
Le operazioni si stanno rivelando particolarmente complesse e impegnative. Il rogo è divampato nella serata di mercoledì in un’area boschiva estremamente impervia e difficile da raggiungere via terra, situata nei pressi del Pizzo Proman, a circa 1.900 metri di altitudine. Una posizione critica, proprio a ridosso dei confini del Parco Nazionale Val Grande.
Il coordinamento dei soccorsi è affidato al DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento), che guida sul posto i Vigili del Fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola e i volontari del corpo AIB.
Il contrasto al fuoco si sta giocando sulla rapidità dei rifornimenti idrici: il Canadair 14 ha effettuato una vera e propria staffetta aerea, scendendo sul Lago Maggiore per caricare l’acqua e ripartire immediatamente verso i focolai in quota. Le operazioni sono proseguite dalle 16 alle 18.
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Secondo fronte in Valsesia
Mentre l’Ossola lottava contro le fiamme sul Pizzo Proman, altri due aerei della flotta di Stato di stanza a Genova — il Canadair 16 e il Canadair 11 — sono stati impegnati contemporaneamente su un secondo fronte in Valsesia, per contrastare un incendio scoppiato sui versanti montani a est dell’abitato di Cravagliana.
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