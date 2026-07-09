Incendio al deposito logistico di Milano, Arpa avvia i controlli sulla qualità dell’aria

È stato domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa di Milano, in via Don Giovanni Minzoni. In fiamme circa ottomila metri quadri di capannoni. La procura ha aperto un’inchiesta.

Inanto Arpa Lombardia ha avviato questa notte il monitoraggio della qualità dell’aria a Milano dopo l’incendio che ha coinvolto il deposito logistico della Bartolini. I tecnici dell’agenzia hanno installato un campionatore ad alto volume nei pressi dell’ufficio Anagrafe del Comune, in via Baldinucci, seguendo le indicazioni della mappa previsionale di ricaduta dei fumi elaborata dal gruppo specialistico di contaminazione atmosferica.

Il primo filtro verrà ritirato nel primo pomeriggio e inviato al laboratorio di Milano per la ricerca di sostanze microinquinanti: diossine, furani e Ipa. Nella mattinata Arpa effettuerà un nuovo sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dello spegnimento e gli esiti delle ulteriori verifiche.

La squadra del dipartimento di Milano dell’agenzia aveva raggiunto il luogo dell’incendio ieri sera, per le prime misure speditive con la strumentazione in dotazione. I rilevamenti intorno al perimetro aziendale non hanno evidenziato valori critici per gli inquinanti monitorabili direttamente sul posto. Gli inquinanti tipici della combustione risultano presenti, ma le concentrazioni non destano preoccupazione, anche per effetto della dispersione dei fumi in atmosfera.

Sulla base di queste prime analisi, il Comune ha confermato per la giornata di oggi le misure precauzionali indicate ai residenti nel raggio di 2 chilometri dal deposito: evitare di sostare all’aperto, tenere le finestre chiuse, non consumare frutta e verdura coltivate su balconi o orti della zona. La raccomandazione riguarda anche nidi, scuole dell’infanzia e parchi pubblici e privati, dove i bambini non devono utilizzare gli spazi verdi all’aperto. Le disposizioni restano valide fino a nuovi rilievi di Arpa o a diverse indicazioni del Comune, sentita l’autorità sanitaria.

L’incendio ha coinvolto un capannone di 8mila metri quadrati adibito allo smistamento dei pacchi, alcuni uffici amministrativi e diversi mezzi di trasporto nel cortile antistante.