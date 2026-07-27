Indice di Sportività, la Lombardia si attesta al primo posto della classifica nazionale

La Lombardia conquista la vetta dell'”Indice di sportività”, la rilevazione statistica curata da PTS Sport e pubblicata da Il Sole 24 Ore nell’ambito dello studio sulla Qualità della Vita. Il dato posiziona la regione al primo posto della graduatoria generale italiana per diffusione, strutture e risultati legati alla pratica sportiva.

Il commento e le risorse regionali

A commentare gli esiti della ricerca è stata il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha collegato il risultato agli investimenti attuati sul territorio, anche in vista dell’eredità lasciata dai Giochi Olimpici Invernali del 2026.

Tra i principali strumenti citati figura il bando “Impianti sportivi”, misura da 100 milioni di euro recentemente integrata con un ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro destinato a interventi nelle diverse province lombarde. A questo si affiancano il potenziamento della “Dote Sport”, il sostegno economico diretto alle associazioni sportive e la revisione dei fondi dedicati sia alle grandi manifestazioni sia agli eventi locali.

Il sottosegretario ha infine evidenziato come le cifre rilevate dall’indagine siano il frutto dell’attività svolta quotidianamente dalle Federazioni e dalle realtà sportive agonistici e dilettantistiche operative sul territorio in sinergia con gli enti locali.