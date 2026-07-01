Iniziano le “Sere Fai d’estate”, il gran finale a Villa Panza

Fino a metà settembre 2026, 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura d enogastronomia. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione attraverso una proposta varia e inedita di esperienze serali.

Una proposta varia e inedita di esperienze serali, fra aperitivi letterari e musicali, picnic nella natura, feste che raccontano e valorizzano territori e tradizioni, visite a lume di candela, trekking al calare del sole, osservazioni astronomiche, sessioni di yoga, cinema all’aperto, fiabe e racconti per i più piccoli, concerti e spettacoli teatrali.

Centinaia le iniziative che si susseguiranno fino a metà settembre, dagli Aperitivi al tramonto a Villa del Balbianello sul lago di Como e nel giardino della Velarca a Tremezzina (CO), la storica casa-barca a firma dello studio milanese BBPR situata di fronte all’Isola Comacina, con il giardino da poco aperto al pubblico, agli Aperitivi in Jazz, in Lirica o in Swing proposti a Casa Macchi a Morazzone (VA), ai Paesaggi Sonori a Palazzo Moroni, un’esperienza di musica ambient improvvisata e ispirata ai suoni e alle atmosfere dell’Ortaglia del Palazzo, fino a Villa Necchi Campiglio nel cuore di Milano, con la serata I vini del silenzio, dedicata al racconto di uomini e di vini prodotti in terre di conflitto, a cura di Roberto Cipresso e Marco Pozzali. Ricco inoltre il programma di Villa Panza a Varese: dagli aperitivi in giardino, alle visite speciali alla scoperta della Villa e del tesoro botanico del Parco, fino ai laboratori floreali e cromatici per i più piccoli; ogni appuntamento sarà l’occasione per visitare la collezione permanente e la mostra temporanea Josef Albers. Meditations, una selezione di ventinove opere del celebre artista tedesco, tra cui diversi capolavori finora quasi mai esposti al pubblico.

Come da tradizione, al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA) è attesa la “festa di mezza estate”, tra visite all’antico complesso monacale nella suggestiva luce del tramonto e cena campestre in cortile. E ancora, una Cena sotto le stelle si terrà nella corte del Monastero di Torba in occasione della notte di San Lorenzo, mentre i Picnic al tramonto animeranno la cornice dello scenografico giardino all’italiana di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA). E ancora, le visite speciali al calare della sera si susseguiranno anche a Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda (CO), luogo fonte di ispirazione per il capolavoro di Antonio Fogazzaro Piccolo Mondo Antico.

Torna in molti Beni della Fondazione il ciclo Astronomi per una notte, osservazioni del cielo stellato guidate da esperti e astrofili nello scenario del Monastero di Torba, di Villa Della Porta Bozzolo e di Palazzo Moroni. Quest’ultimo Bene sarà protagonista anche della rassegna di cinema all’aperto in ortaglia “A piedi nudi nel parco”, con la proiezione di sei film d’autore in collaborazione con la Federazione Italiana Cineforum ETS.

Gran finale il 19 settembre con Ars Sonora a Villa Panza a Varese: una rassegna musicale che attiverà in modo continuo, nell’arco dell’intera giornata, dalle ore 7 alle 22.30, tanto gli spazi interni quanto quelli esterni del Bene, facendo dialogare la collezione permanente della Villa con la pratica sonora contemporanea. L’evento si aprirà con un concerto di violoncelli all’alba e proseguirà con una programmazione diffusa che include una sonorizzazione ambientale dal vivo, laboratori per bambini, visite guidate e dj set, e si chiuderà con il concerto live al tramonto di Lino Capra Vaccina nel parco della Villa.

GLI EVENTI IN PROVINCIA DI VARESE

Villa e Collezione Panza, Varese

Sotto un cielo d’estate. Visite guidate, laboratori e aperitivi in Giardino

In occasione delle Sere FAI d’Estate, Villa Panza apre in orario serale tutti i martedì, dal 7 luglio all’8 settembre 2026. Passeggiate nel parco storico, visite dedicate all’ascolto e all’osservazione del giardino, attività per bambini, laboratori di composizione floreale e incontri con i giardinieri e gli esperti del verde di Villa Panza invitano il pubblico alla scoperta di questo paesaggio.

A ogni appuntamento, i visitatori potranno alternare le proposte in giardino alle visite guidate alla villa, alla collezione permanente e alla mostra temporanea Josef Albers. Meditations. Prima o dopo l’esperienza di visita, sarà inoltre possibile rilassarsi in giardino con un aperitivo a cura del Ristorante Luce, mentre una presenza musicale diffusa farà da sottofondo lasciando che il giardino diventi uno spazio di pausa e condivisione.

7 luglio, 4 agosto

Sentire il giardino. Profumi, suoni e forme del Parco di Villa Panza

Tra il profumo dei fiori e degli agrumi, il suono delle campane, l’orditura delle foglie di piante secolari, Villa Panza propone una visita guidata al parco della villa che mette al centro l’ascolto, il tatto e la percezione, invitando i visitatori a rallentare e ad abbandonarsi all’esperienza del luogo.

14 luglio, 11 agosto

Geometrie nascoste. Una caccia al tesoro nel giardino di Villa Panza

Forme nascoste, indizi da seguire e piccoli enigmi da risolvere accompagnano i bambini alla scoperta del giardino di Villa Panza attraverso una speciale caccia al tesoro. Osservando con attenzione ciò che li circonda, i partecipanti impareranno a riconoscere le geometrie che danno forma al paesaggio e alle opere d’arte ambientale, fino a raggiungere il tesoro finale e realizzare una colorata scultura aerea.

21 luglio, 18 agosto, 1 settembre

Osservare, raccogliere, comporre. Un percorso nel Parco di Villa Panza con laboratorio floreale

Un’attività dedicata all’esplorazione del giardino di Villa Panza insieme ai giardinieri e agli esperti del verde di Villa Panza. Passeggiando tra alberi secolari, aiuole e scorci del giardino, i partecipanti potranno osservare da vicino forme, colori e profumi della natura. Al termine della visita, ciascuno sarà guidato nel realizzare una propria composizione floreale ispirata agli elementi osservati durante il percorso.

28 luglio, 25 agosto

Il segreto dei colori. Esperimenti cromatici con Josef Albers

In occasione della mostra Meditations, a Villa Panza tornano i Panza Kids, laboratori dedicati alla scoperta della ricerca di Josef Albers. I bambini saranno guidati a scegliere un colore e ne esploreranno le diverse intensità, costruendo una tavola cromatica fatta di sfumature, gradazioni e passaggi tonali, per scoprire come il colore possa cambiare l’aspetto di una forma e il modo in cui la percepiamo.

8 settembre

Il tempo del giardino. Passeggiata nel Parco di Villa Panza e incontro con Pietro Bruni

L’incontro si aprirà con una passeggiata tra piante e paesaggi, guidata da Pietro Bruni – naturalista, giardiniere e fondatore di Yougardener – e pensata come occasione per imparare a leggere l’ambiente che ci circonda. A seguire, Bruni presenterà il suo libro Il tempo del giardino, un manuale pratico che invita a riscoprire un approccio più consapevole e sostenibile al giardinaggio.

Ars sonora

19 settembre

Nell’edizione 2026, la rassegna musicale Ars Sonora si svilupperà nell’arco dell’intera giornata, tanto negli spazi interni quanto in quelli esterni del Bene, facendo dialogare la collezione permanente della Villa con la pratica sonora contemporanea. L’evento si aprirà all’alba nella Corte d’onore con un concerto di violoncelli guidati da Giorgio Casati e proseguirà con una programmazione diffusa che include una sonorizzazione ambientale dal vivo, laboratori per bambini, visite guidate e dj set, per concludersi poi con il concerto live al tramonto di Lino Capra Vaccina.

In collaborazione con il Comune di Varese. Villa Panza è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno (VA)

Visita guidata al tramonto

18 luglio, 1 agosto 2026

Al calar del sole, la villa sarà aperta su prenotazione per un’esclusiva e riservata visita guidata che permetterà di scoprire storia e segreti del luogo nell’atmosfera al tramonto dello scenografico giardino all’italiana. Al termine, sarà possibile concedersi una pausa e gustare una box di prodotti del territorio realizzati da I Baldi di Laveno, un angolo di tradizione e gusto autentico sulle sponde del Lago Maggiore.

Picnic al tramonto

4-11-25 luglio, 29 agosto

Sarà possibile visitare Villa Della Porta Bozzolo e il suo meraviglioso giardino oltre il consueto orario di apertura e gustare, immersi nel verde, un delizioso picnic realizzato da uno dei più apprezzati chef varesini, Marco Dossi, con il suo catering “Love in the Kitchen”.

Astronomi per una notte

8-9 agosto, 5 settembre

Villa Della Porta Bozzolo apre le porte eccezionalmente di sera per uno speciale appuntamento a cura dell’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli. Gli astrofili e non potranno partecipare all’osservazione guidata del cielo nello scenografico parco della villa, scrutando da vicino la luna e i pianeti, proiettati in tempo reale su un grande schermo.

Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Monastero di Torba, Gornate Olona (VA)

Visite al tramonto – “Storie a colori del Medioevo”

4 luglio, 29 agosto

Cosa percepiamo oggi di fronte al colore blu e quale significato aveva invece per l’uomo medievale? La misteriosa simbologia del colore viene raccontata attraverso le pitture del monastero: dal bianco delle vesti degli angeli al rosso di quelle dei martiri, dall’umiltà del nero al potere dell’oro. Un colorato percorso attraverso l’arte, la spiritualità e le credenze per conoscere similitudini e differenze tra l’uomo medievale e quello contemporaneo.

Musica al tramonto. Festival Musica Sibrii

11 luglio

Alle ore 21, l’antica chiesa ospiterà il concerto omaggio a Johann Sebastian Bach (1685-1750) de I Solisti Ambrosiani, L’Anima e il Virtuosismo: un viaggio nel genio di J. S. Bach. Il programma, un percorso intimo e travolgente nel cuore della produzione barocca, offre un dialogo perfetto tra la dimensione sacra e quella profana, alternando la profonda spiritualità delle pagine vocali al virtuosismo strumentale più puro.

Astronomi per una notte

17-18 luglio

Il Monastero di Torba apre le porte di sera per uno speciale appuntamento dedicato al cosmo. Nel corso della serata sarà possibile visitare il monastero al calar del sole, partecipare alla conferenza “La magia delle eclissi” e osservazione della volta celeste con la sapiente guida degli astronomi dell’Osservatorio G.V. Schiaparelli del Campo dei Fiori.

Festa di mezza estate

25 luglio

Una suggestiva “Festa di mezza estate”, durante la quale sarà possibile visitare sul far della sera l’antico complesso di Torba, cenare all’aperto nel cortile interno del Monastero respirando l’atmosfera senza tempo di un luogo antico inserito nelle liste Unesco del Patrimonio dell’Umanità.

San Lorenzo. Cena sotto le stelle

8-9-10 agosto

Un’occasione unica per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Nel corso della serata sarà possibile visitare il Monastero al calar del sole e gustare una cena speciale nella corte. Sarà possibile l’osservazione libera delle stelle nel prato ai piedi della torre.

Visite al tramonto – “Tra storia e leggenda”

1 e 22 agosto

Uno speciale percorso serale tra storia e leggenda per scoprire il Monastero di Torba in modo insolito e suggestivo: nel racconto si intrecceranno la ricerca scientifica, l’archeologia, la scienza, la storia, ma anche le credenze popolari, la tradizione orale e il folklore. Punti di vista, elementi e competenze differenti, ma che in egual modo restituiscono il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.

La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Casa Macchi, Morazzone (VA)

Aperitivo in Jazz

3 luglio, 1 agosto

Casa Macchi apre le sue porte dopo l’orario di chiusura per offrire la possibilità ai propri ospiti di godere dell’atmosfera della casa e del giardino al tramonto, gustando il famoso Caramamma, liquore per aperitivo tipico del paese di Morazzone, accompagnati da musica jazz. L’accompagnamento musicale sarà a cura di Nicola Tacchi alla chitarra accompagnato dal chitarrista Giampiero Spina per la serata del 3 luglio e da Fabio Buonarota al sax per la serata del 1 agosto. L’aperitivo sarà a cura della Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone.

Aperitivo in Swing

16 luglio, 28 agosto

Atmosfere senza tempo, grandi classici del jazz e rivisitazioni di brani iconici faranno da colonna sonora della serata. ALEA Quartet, voce, pianoforte, contrabbasso e batteria, accompagnerà l’aperitivo spaziando tra ritmi incalzanti e brani più intimi in un viaggio musicale coinvolgente, pensato per trasportarvi nell’era dello swing con un sound irresistibilmente vintage. L’aperitivo sarà servito in cortile e curato dalla Locanda PaneVino di Morazzone.

Aperitivo in Vintage

7 agosto

Uno speciale aperitivo in cortile accompagnati da voci e suoni dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’60 grazie al supporto di un grammofono d’epoca e due piccoli grammofoni a valigetta degli anni ’50. Con la partecipazione di Mario Chiodetti. L’aperitivo sarà a cura della Locanda PaneVino di Morazzone.

Aperitivo in Cortile. Le Storie della Tradizione

5 settembre

Le parole hanno il potere di far emergere ricordi nitidi. La musica, e il dialetto, quando serve, aiutano il defluire della memoria, rievocano racconti con i quali si è stati famigliari o riportano atmosfere dimenticate. A Casa Macchi un incontro fatto di storie narrate e di musiche “pescate” nella tradizione popolare varesotta e lombarda, con la voce narrante di Betty Colombo.

Con il Patrocinio del Comune di Morazzone. Casa Macchi è museo riconosciuto da Regione Lombardia.