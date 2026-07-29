Investimenti in crescita ma calano i round nel venture capital. Nel primo semestre 2026 raccolti 679 milioni

Più capitali, ma distribuiti su un numero inferiore di operazioni. È questa la fotografia del venture capital italiano nel primo semestre 2026 scattata dal Venture Capital Monitor (VeM), secondo cui gli investimenti in startup e scaleup italiane hanno raggiunto 679 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto ai 494 milioni dello stesso periodo del 2025.

Un risultato ottenuto nonostante il calo dei round, passati da 146 a 117, e delle operazioni complessive, scese a 127 rispetto alle 159 circa dell’anno precedente (-20%). Anche i nuovi investimenti (initial) diminuiscono, passando da 110 a 95, a conferma di un mercato che privilegia operazioni di dimensioni maggiori e aziende considerate più mature. (Nella foto Giovanni Fusaro, direttore del VeM, primo da sinistra, coordina il panel dedicato alle startup durante il Festival della Finanza per l’Economia reale)

STARTUP ESTERE FONDATE DA ITALIANI

Parallelamente cresce in modo significativo anche l’interesse verso startup estere fondate da imprenditori italiani. Gli investimenti salgono da 95 a 238 milioni di euro, pur con un lieve calo dei round, da 12 a 10. Sommando le due componenti, il valore complessivo degli investimenti arriva a 917 milioni di euro, contro i 589 milioni registrati nel primo semestre del 2025. Il rapporto evidenzia inoltre una ripresa dell’attività nel secondo trimestre.

L’INDICE VEM CRESCE

Dopo 58 operazioni nei primi tre mesi dell’anno, i successivi tre mesi ne hanno registrate 69, con un incremento del 19%. L’indice VeM-i raggiunge quota 1.375, tornando sopra i livelli osservati nei trimestri precedenti e segnalando un’accelerazione dell’attività di investimento. Secondo il direttore del VeM, Giovanni Fusaro, a sostenere la seconda parte dell’anno contribuiranno sia l‘aumento dei capitali investiti sia il flusso costante di operazioni di Technology Transfer. Proprio il Technology Transfer continua a rappresentare uno dei motori della crescita.

Dal 2023 sono stati investiti quasi 1,2 miliardi di euro in 374 operazioni, mentre nei primi sei mesi del 2026 sono stati superati i 100 milioni di euro distribuiti su 33 investimenti, un livello già superiore alla media annua del periodo 2018-2022.

IL RUOLO DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il rapporto sottolinea inoltre che l’attività dei Poli e dei fondi promossi da CDP Venture Capital ha generato un effetto leva di oltre 700 milioni di euro di capitali privati. Resta elevato anche il coinvolgimento delle imprese attraverso il corporate venture capital, presente in circa il 24% dei round italiani. Considerando l’intera filiera dell’early stage, venture capital, corporate venture capital e business angel hanno investito complessivamente 690 milioni di euro in 130 round, rispetto ai 516 milioni su 160 operazioni dello stesso semestre del 2025. Se si includono anche le startup estere fondate da italiani, il totale supera i 900 milioni di euro distribuiti su 140 round.

LA LOMBARDIA GUIDA LA CRESCITA

Sul piano geografico la Lombardia si conferma il principale polo dell’innovazione italiana, concentrando il 51% delle società target, davanti a Lazio (12%) ed Emilia-Romagna (8%). Dal punto di vista settoriale continua a dominare l’Ict, che rappresenta il 42% degli investimenti initial, con una netta prevalenza delle tecnologie enterprise rispetto ai servizi digitali rivolti ai consumatori. Seguono i servizi finanziari con il 13% e l’healthcare con il 12%.