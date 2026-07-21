“La casa di Dio”, da Marchirolo un romanzo distopico che parla al presente

È uscito il 17 luglio La casa di Dio, il nuovo romanzo di Andrea K. Lanza, scrittore, giornalista e critico cinematografico che vive e lavora a Marchirolo, sulla soglia del confine svizzero. Pubblicato da Edikit — la casa editrice indipendente varesina di cui Lanza è direttore editoriale — il libro porta un piccolo territorio di frontiera dentro una storia dal respiro internazionale.

Ambientato in un futuro immaginario segnato da una grande catastrofe, La casa di Dio racconta di sette ragazze chiuse in un collegio isolato, cresciute per diventare le protagoniste di un Gioco di cui non conoscono le vere regole. Dietro le pareti di quell’edificio, tra promesse di felicità e una disciplina che non ammette dubbi, le protagoniste iniziano a farsi domande — e scoprono che la memoria, l’amicizia e il coraggio di ribellarsi sono le uniche cose che nessun sistema può davvero cancellare.

Più che un romanzo di paura, è una storia sulla libertà: sul diritto di ricordare chi siamo e di dire di no.

«Volevo scrivere una favola nera che parlasse dell’oggi senza fare la predica», racconta l’autore. «La casa del titolo è qualsiasi luogo che promette di proteggerti a patto che tu smetta di pensare con la

tua testa».

Un immaginario che parla ai ragazzi di oggi

Accanto al suo lato più cupo, La casa di Dio è anche un romanzo pieno di cultura popolare. In un mondo che ha dimenticato quasi tutto, ciò che resta degli anni Ottanta — canzoni, immagini, oggetti — torna a galla trasformato in mito. Una canzone di Adriano Celentano e il film Joan Lui diventano addirittura le fondamenta di un culto del futuro: la prova che la memoria collettiva, anche quella più leggera e canticchiata, è capace di sopravvivere alla fine del mondo e di diventare sacra.

Al centro del romanzo ci sono dei giovani. In un mondo devastato, dove le radiazioni fanno invecchiare in fretta e a trent’anni la vita è già finita, un gruppo di sedicenni attraversa le terre bruciate in cerca di un luogo leggendario: la Casa di Dio, dove si dice esistano ancora acqua pulita, aria respirabile, medicine. Sono ragazzi che amano, che sbagliano, che si perdono e vogliono disperatamente vivere — non così diversi dai sedicenni di oggi, se non per il mondo che è toccato loro. È forse la corda più attuale del libro: la fame di futuro di una generazione a cui il futuro sembra promesso a metà.

Una copertina scomoda, e volutamente tale

La copertina va spiegata, perché è pensata per far discutere. Non è un’immagine di violenza: mostra una donna a cui una mano impone il silenzio (foto: Fabio Cecconello “Ettone”. Modella: Greta Remondino.). È un’immagine simbolica, e scomoda per scelta.

Racconta, con un gesto solo, quello che accade ancora oggi a tante donne che vengono zittite, sminuite, ridotte a oggetto — nel 2026 come in ogni tempo. Il libro sceglie di mostrare quel silenzio proprio per rovesciarlo: tutta la storia è il cammino con cui quelle voci se le riprendono. Chi la guarda è invitato a leggerla per quello che è — una denuncia, non un ammiccamento.

Illustrazione di copertina:

Perché interessa il nostro territorio

Andrea K. Lanza è una voce culturale radicata nel Varesotto. Figlio di Antonio Lanza — geometra, pittore e figura civica di Marchirolo, autore del murale cittadino Lou-Kou 1906 — porta avanti da anni un lavoro che intreccia scrittura, cinema e vita di comunità. Con Edikit, con sede a Marchirolo, dimostra che anche da un piccolo comune di confine si possono costruire progetti editoriali che

dialogano con l’Italia e con l’estero.