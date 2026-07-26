La denuncia di Richard, tifoso ipovedente di Varese: “A Dimaro troppe barriere per seguire il Napoli”
Il racconto del giovane varesino che ha viaggiato per otto ore per raggiungere il ritiro estivo della squadra azzurra in Trentino trovando però notevoli ostacoli organizzativi e burocratici
Viaggiare per oltre otto ore, cambiare cinque treni diversi e attraversare mezza Italia per inseguire la passione di una vita, trovandosi poi ad affrontare un muro di intoppi burocratici e organizzativi. È l’esperienza vissuta da Richard Raddiri, giovane tifoso del Napoli residente a Varese e ipovedente, che ha deciso di raccontare la sua storia dopo aver partecipato al ritiro estivo della squadra azzurra a Dimaro, in Trentino.
Abbonato da tre stagioni e abituato a seguire gli azzurri nonostante la marcata riduzione del campo visivo, Richard aveva ricevuto in regalo il viaggio per poter vivere da vicino l’atmosfera del ritiro estivo e raccogliere qualche autografo dai suoi beniamini. La permanenza in Val di Sole, concentrata tra il 16 e il 19 luglio, si è trasformata però in una sequenza di disservizi legati alla gestione degli accessi e delle sessioni dedicate alle firme.
Le difficoltà per gli accrediti al campo da gioco
Le problematiche sono iniziate subito con i tentativi di accreditamento alle sessioni di allenamento presso il campo di Carciato. Nonostante il rispetto della procedura indicata sui canali ufficiali della società, che prevedeva l’invio di un modulo via email corredato dalla documentazione d’invalidità, la risposta formale non è mai arrivata.
«Mi sono recato al campo per chiedere spiegazioni – l’amarezza di Richard Raddiri – e lo steward mi ha fatto entrare nella tribuna tradizionale, ma non nell’area disabili. L’unica cosa che potevano garantire era il deflusso protetto alla fine dell’allenamento. In questo modo non ho avuto la possibilità di seguire la seduta in modo congruo rispetto alla mia condizione».
Il nodo delle sessioni firme e dei portali online
Ancora più complessa si è rivelata la partecipazione ai momenti dedicati al contatto con i calciatori per le foto e gli autografi. Il sistema d’invio e prenotazione gestito dai portali preposti si è dimostrato saturo nell’arco di pochissimi istanti dall’apertura dei sistemi, senza prevedere corsie preferenziali o tutele mirate per i tifosi con disabilità. Soltanto la disponibilità personale di un operatore dello staff ha permesso al ragazzo di partecipare ad una sola sessione serale.
«Sarei voluto rimanere nelle normative – la spiegazione di Richard Raddiri – ma il sistema si è dimostrato inefficace e ristretto a pochi fortunati. Ritengo del tutto inaccettabile, specialmente in un momento come il ritiro dove l’incontro con i tifosi dovrebbe essere facilitato, un atteggiamento di tale indifferenza verso i sacrifici dei sostenitori. Spero che questo appello serva a rivedere certe regole e a diminuire la rigidità della società».
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