La Federazione lombarda degli Ordini dei Medici contro la reiscrizione dei sanitari radiati per il Covid

La FROMCeO Lombardia, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia, esprime profonda preoccupazione e ferma contrarietà rispetto all’approvazione, da parte della Commissione Affari Sociali della Camera, dell’emendamento a prima firma dell’on. Alice Buonguerrieri nell’ambito della legge delega di riforma delle professioni sanitarie. La norma introduce la possibilità di richiedere la reiscrizione agli Albi professionali per i sanitari radiati in relazione a vicende connesse alla pandemia da Covid-19.

La Federazione regionale lombarda condivide la posizione già espressa dalla FNOMCeO a livello nazionale, ribadendo come l’autonomia disciplinare degli Ordini professionali costituisca una garanzia imprescindibile per la tutela della salute pubblica, per la qualità dell’esercizio professionale e per la credibilità della professione medica e odontoiatrica. Le decisioni disciplinari adottate dagli Ordini, si legge nella nota, rappresentano uno strumento essenziale di tutela dei cittadini e non possono essere svuotate di significato da interventi legislativi che ne mettano in discussione autorevolezza e indipendenza.

«La Lombardia primo epicentro della pandemia»

Per la Federazione lombarda la vicenda assume un valore particolarmente significativo, perché la Regione è stata il primo e più drammatico epicentro italiano della pandemia. Nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria, si legge nel comunicato, gli Ordini provinciali hanno condiviso quotidianamente con i propri iscritti il peso di una tragedia senza precedenti, sostenendo medici e odontoiatri impegnati a garantire cure e assistenza in condizioni estremamente difficili, in un contesto di incertezza e continua evoluzione delle conoscenze scientifiche, ma sempre guidati da rigore scientifico, responsabilità professionale e principi deontologici.

«Abbiamo visto migliaia di professionisti affrontare turni estenuanti, rinunciare alla vicinanza dei propri affetti e mettere a rischio la propria salute per assicurare risposte tempestive ai bisogni dei cittadini», si legge ancora nella nota firmata dal Dott. Gianluigi Spata Presidente FROMCeO Lombardia e dal Dott. Andrea Morandi, Presidente Componente Odontoiatrica FROMCeO Lombardia – Molti si sono ammalati. Troppi hanno perso la vita nell’adempimento del proprio dovere».

Il sacrificio di questi colleghi, sottolinea la Federazione, rappresenta una parte fondamentale della memoria collettiva della professione e richiama tutti a un dovere di rispetto, responsabilità e coerenza istituzionale.

L’appello al Parlamento

Per queste ragioni, la FROMCeO Lombardia ritiene che qualsiasi intervento normativo interpretabile come una delegittimazione delle scelte disciplinari assunte dagli Ordini rischi di indebolire il valore della deontologia medica, di compromettere il principio di responsabilità professionale e di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti sanitari, che costituisce il fondamento stesso del sistema di cura.

La Federazione rivolge quindi un appello al Parlamento affinché, nel prosieguo dell’iter legislativo, venga svolta un’attenta e approfondita riflessione sul contenuto della norma, salvaguardando il ruolo degli Ordini professionali quali enti sussidiari dello Stato, il valore della deontologia medica e odontoiatrica e il principio secondo cui l’esercizio delle professioni sanitarie deve continuare a fondarsi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili, nell’esclusivo interesse della salute dei cittadini e dell’intera comunità.

La presa di posizione porta la doppia firma del dott. Gianluigi Spata, presidente FROMCeO Lombardia, e del dott. Andrea Morandi, presidente della componente odontoiatrica.