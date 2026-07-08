La fisica quantistica per trovare il proprio posto nel mondo e costruire imprese più umane

La fisica quantistica come strumento per leggere il presente, affrontare l’incertezza e immaginare un nuovo modo di fare impresa. È questa l’idea che ha spinto il Gruppo Donne di Confapi Varese a organizzare, il prossimo 29 settembre al Teatro Condominio di Gallarate, un incontro con Gabriella Greison, fisica, scrittrice e divulgatrice scientifica capace di trasformare concetti complessi in racconti coinvolgenti e accessibili a tutti.

L’iniziativa nasce da una convinzione precisa, ovvero che la scienza non appartiene soltanto ai laboratori o alle università, ma può offrire strumenti concreti per interpretare la realtà, comprendere le relazioni umane e ripensare anche il modo di guidare un’azienda. (foto sopra da sinistra: Luciana Readelli e Sara Barbieri)

IL VALORE CIVICO DELLA SCIENZA

Del resto, proprio nei giorni scorsi, Sylvia Serfaty, tra le più autorevoli matematiche contemporanee, in occasione della sua visita a Varese per il conferimento del Riemann Prize, ha ricordato come la matematica abbia un profondo valore civico perché insegna a pensare, a riflettere, ad avere pazienza e a essere rigorosi. Un richiamo che ben si collega al metodo scientifico, fondato sulla verifica delle ipotesi, e al ruolo della matematica quale linguaggio universale della fisica. Discipline apparentemente lontane dalla vita quotidiana, ma che possono aiutare persone e imprenditori a orientarsi nella complessità e ad affrontare il cambiamento.

USCIRE DALLA DIDATTICA TRADIZIONALE

«Per questo abbiamo scelto il teatro – spiegano la presidente del Gruppo Donne di Confapi Varese, Chiara Barbieri, e la vicepresidente Luciana Redaelli -. Volevamo uscire dalla didattica tradizionale e creare un’occasione capace di parlare contemporaneamente ai giovani, agli imprenditori e alla comunità».

Il filo conduttore della serata sarà il lavoro che Gabriella Greison ha dedicato a Louis de Broglie, il giovane fisico francese che rivoluzionò la scienza con un’intuizione destinata a cambiare il Novecento: ogni particella è anche un’onda. Una scoperta che aprì la strada alla fisica quantistica e che oggi può essere letta anche come una metafora dell’esistenza umana.

«De Broglie dimostra che non siamo mai una cosa sola – osserva Barbieri -. Una particella non è soltanto una posizione, ma anche una vibrazione, una frequenza. Allo stesso modo, anche la nostra identità non può essere racchiusa in una definizione rigida. Possiamo essere molte cose contemporaneamente».

Un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni. «I giovani spesso attraversano una fase in cui non sanno ancora chi sono – continua la presidente -. La fisica quantistica ci insegna che questo non è un problema. Significa avere davanti molte possibilità. È la rigidità delle definizioni che rischia di bloccare il talento e la crescita».

L’INCERTEZZA È UN’OPPORTUNITÀ

L’incertezza, dunque, non come limite ma come opportunità. Un concetto che, secondo il Gruppo Donne Confapi Varese, riguarda anche il mondo economico e produttivo. «Le aziende oggi devono imparare a pensarsi come sistemi aperti – spiega Redaelli -. L’impresa non è soltanto il rapporto tra imprenditore e collaboratore. È un microcosmo inserito in un ecosistema fatto di persone, famiglie, territorio e comunità».

Da qui nasce l’idea di una nuova cultura organizzativa, meno gerarchica, più collaborativa, meno orientata al controllo, più attenta a valorizzare competenze, relazioni e differenze. «Per anni abbiamo pensato alle organizzazioni come strutture verticali – osserva Barbieri -. Oggi sappiamo che la creatività nasce dal confronto e dalla partecipazione. Le persone danno il meglio quando si sentono coinvolte e riconosciute. È una questione di benessere, ma anche di competitività».

Una visione che il Gruppo Donne di Confapi porta avanti da tempo, affrontando temi come la medicina di genere, il welfare aziendale e il rapporto tra impresa e responsabilità sociale.

GUARDATE IL MONDO CON OCCHI DIVERSI

«Ogni iniziativa che organizziamo parte dalla stessa domanda: quale contributo possiamo dare al territorio? Le imprese hanno una responsabilità che va oltre il risultato economico. Possono creare cultura, favorire l’inclusione e offrire opportunità alle nuove generazioni», sottolinea Redaelli.

L’appuntamento con Gabriella Greison vuole quindi essere molto più di una conferenza divulgativa. È un invito a guardare il mondo con occhi diversi, ad accogliere la complessità come occasione di crescita e a immaginare imprese sempre più aperte, consapevoli e umane. Perché la grande intuizione della il modo in cui fisica quantistica, prima ancora che gli elettroni e le particelle, riguarda ciascuno di noi costruisce il proprio percorso e le proprie relazioni.