La musica torna a incontrare il parco di Villa Toeplitz a Varese. Dal 30 luglio al primo agosto arriva la seconda edizione di Tra-Monti Festival, la rassegna che porta sul palco allestito nel cuore del parco tre serate dedicate al cantautorato italiano, declinato in tre momenti diversi: il passato, il presente e il futuro.

Una scelta precisa quella del direttore artistico Stefano Morandini, che ha spiegato come il festival voglia essere qualcosa di più di una semplice successione di concerti: “Il fil rouge di questa programmazione è il cantautorato, visto in tre forme diverse e in tre periodi diversi: il cantautorato di ieri, quello del passato che non c’è più e che noi tributiamo attraverso alcuni grandi artisti storici, il cantautorato di oggi e quello del futuro. Li abbiamo voluti mettere in ordine proprio per creare un percorso, non solo il concerto in sé, ma un viaggio nel cantautorato italiano”.

Il programma si aprirà giovedì 30 luglio con “La Quarta Luna”, formazione tra Varese e l’Alto Milanese che proporrà un tributo a Lucio Dalla. Uno spettacolo che non sarà soltanto musicale: “Abbiamo voluto continuare la linea iniziata lo scorso anno con il tributo a Gaber, proponendo uno spettacolo di alta qualità con l’aggiunta di elementi visual e una storia da raccontare. Non solo le canzoni, ma anche un approfondimento sulla figura di Lucio Dalla”.

La seconda serata, venerdì 31 luglio, sarà affidata a Nada, una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Un’artista capace di attraversare generazioni diverse e di trovare anche oggi un pubblico molto giovane: “È incredibile l’interesse dei ragazzi per Nada – ha raccontato Morandini – perché negli ultimi anni ha frequentato molto i circuiti indipendenti e ha creato un percorso alternativo rispetto alle major. Ci sono ventenni che vogliono venire a vederla perché sono stati conquistati dalle sue canzoni più recenti”.

Prima di Nada salirà sul palco Santoianni, cantautore emergente vincitore del Premio Lucio Dalla e autore di brani anche per artisti affermati come Ron e Diodato: “È una voce molto interessante, penso che ne sentiremo parlare in futuro. Ci piaceva l’idea di mantenere il filo del cantautorato anche nelle aperture”.

La chiusura, sabato 1 agosto, sarà invece all’insegna del rock con i Vintage Violence, band protagonista della scena indipendente italiana degli ultimi anni. “Sono una formazione che sta spaccando – ha spiegato Morandini – arrivano da una serie di sold out nei club italiani e hanno un pubblico soprattutto universitario. Anche se sono in giro da vent’anni, negli ultimi due o tre anni hanno avuto una crescita importante”.

La serata vedrà anche le aperture di Filippo Dall’Inferno, cantautore e musicista con un passato nella scena indipendente italiana, e dei Gospel, formazione varesina nata sul Lago Maggiore e recentemente uscita con il singolo Dead Kennedys. Dopo il concerto spazio all’aftershow con 4Season Collapse, collettivo nato dall’ambiente del rugby Varese, che accompagnerà il pubblico dal rock fino all’elettronica e alla house.

Il festival sarà anticipato da un appuntamento gratuito: venerdì 17 luglio al circolo di Sant’Ambrogio è in programma “Malati di Cuore”, tributo a Fabrizio De André. Ad ingresso gratuito.

Un palco dentro la natura di Villa Toeplitz

La particolarità di Tra-Monti Festival sarà anche la location. Il palco sarà posizionato nella parte finale della rivetta delle fontane, sfruttando il dislivello naturale del parco come una sorta di anfiteatro: “La gente si siederà sul prato, senza inserire strutture invasive come sedie o platee – ha spiegato Morandini – un po’ sulla falsariga degli eventi che si tengono negli spazi naturali, come Suoni delle Dolomiti”.

Una scelta apprezzata anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Varese Enzo La Forgia, che ha sottolineato il valore della valorizzazione di luoghi cittadini meno utilizzati: “Villa Toeplitz è stata utilizzata raramente per iniziative di questo tipo. L’anno scorso non tutti erano convinti che potesse funzionare, invece ha funzionato benissimo: ha portato tante persone in un luogo fresco, bellissimo, ad ascoltare buona musica”.

Per La Forgia il festival rappresenta anche una modalità diversa di costruire l’offerta culturale della città: “Abbiamo cercato di disseminare le iniziative in tutta Varese e non concentrarle sempre negli stessi spazi. La risposta è positiva. La cosa interessante di questa proposta è la capacità di mettere insieme grandi classici, grandi interpreti e nuove sonorità, creando una commistione intergenerazionale”.

L’assessore ha inoltre evidenziato il ruolo delle aperture affidate ad artisti emergenti: “Offrire questo spazio a gruppi giovani e giovanissimi credo sia un’azione di politica culturale molto interessante e opportuna”.

Durante le serate sarà possibile usufruire di punti ristoro, acquistare cibo e bevande e utilizzare anche cuscini per sedersi sul prato. L’organizzazione ha previsto inoltre attenzioni specifiche per la tutela del parco, con cestini e personale dedicato alla pulizia degli spazi.

Tra-Monti Festival è organizzato con il sostegno del Comune di Varese, del Ministero del Turismo e di Regione Lombardia. I biglietti sono disponibili online e al Multisala Impero. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social del festival. È possibile acquistare i biglietti per le serate sul sito del Miv, Multisala Impero di Varese .