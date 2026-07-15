La pallavolista Benedetta Sartori ospite al Summer Party di Area Giovani: “Dietro ogni successo ci sono sacrificio e passione”

Oltre 130 persone hanno preso parte al Summer Party organizzato da Area Giovani, appuntamento che anche quest’anno ha segnato il saluto dell’associazione alla comunità prima della pausa estiva. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa ha registrato il tutto esaurito in pochi giorni, confermando il crescente apprezzamento del pubblico.

Per l’occasione, via Vittorio Veneto è stata eccezionalmente chiusa al traffico e trasformata in uno spazio di incontro e convivialità, con tavoli all’aperto, musica dal vivo e un’atmosfera estiva davvero suggestiva che ha accompagnato la serata.

«Questo Summer Party – ha dichiarato il Presidente Onorario Alessio Gasparoli – ha rappresentato il modo migliore per concludere un anno particolarmente significativo per la nostra associazione. Il festival organizzato ad aprile per celebrare il nostro decennale è stato ricco di incontri e iniziative, e vedere così tante persone partecipare anche a questo appuntamento è motivo di grande soddisfazione».

L’evento è stato realizzato anche grazie al sostegno degli sponsor e al coinvolgimento di alcune realtà del territorio.

«Per dare vita a questa serata – commenta il presidente Luca Signorini – abbiamo voluto valorizzare anche alcune attività locali, offrendo loro uno spazio e una visibilità che riteniamo meritino. Il loro contributo, insieme a quello dei nostri sponsor, è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa».

Fedele alla propria vocazione culturale, Area Giovani ha affiancato al momento di festa un’occasione di confronto e approfondimento. Ospite della serata è stata la pallavolista Benedetta Sartori, protagonista di un percorso sportivo che l’ha portata dai principali campionati nazionali fino alla maglia della Nazionale italiana.

Nel dialogo con il pubblico, Benedetta ha ripercorso le tappe della propria carriera, soffermandosi non solo sui risultati ottenuti, ma anche sul valore dell’impegno quotidiano, della disciplina e della resilienza. Un racconto che ha evidenziato come dietro ogni successo vi siano sacrificio, costanza e la capacità di affrontare e superare le difficoltà, offrendo soprattutto ai più giovani un esempio di determinazione e passione.