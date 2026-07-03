La Rari Nantes Saronno vola in tutta Italia: tre giovani talenti protagonisti da Merano a Roma

Il nuoto saronnese vola alto sui più prestigiosi palcoscenici italiani grazie ai giovani talenti della Rari Nantes Saronno. Tra convocazioni nelle rappresentative regionali e palcoscenici internazionali, tre giovani nuotatori biancazzurri hanno firmato un finale di giugno memorabile, confermando l’eccellente livello del vivaio locale e la qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico societario.

I successi di Porcu a Merano tra esami e medaglie

Il primo a mettersi in evidenza è stato Tommaso Porcu, selezionato dalla Commissione Tecnica Lombarda tra i dodici migliori atleti juniores della regione per partecipare al prestigioso Cool Swim Meeting di Merano, svoltosi dal 19 al 21 giugno. Si è trattato di una convocazione di assoluto rilievo, riservata esclusivamente agli atleti capaci di registrare le migliori prestazioni tabellari secondo il punteggio World Aquatics.

Porcu ha affrontato un programma intensissimo, gareggiando nei 50 e 200 rana, nei 200 stile libero e nei 200 misti, senza dimenticare il contributo fondamentale dato alle staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista della rappresentativa lombarda. Le sue prestazioni assumono un valore ancora maggiore se si considera il contesto: il giovane nuotatore era infatti reduce dalle fatiche degli esami di maturità, conclusi proprio il giorno della partenza per il Trentino-Alto Adige. Il bilancio finale è da incorniciare, con due medaglie d’argento conquistate nella categoria Juniores nei 50 rana e nei 200 misti.

Angaroni protagonista al Trofeo delle Regioni

Sempre sotto le insegne della Regione Lombardia, una seconda prestigiosa chiamata è arrivata per Leonid Angaroni. Il giovane nuotatore è stato convocato per difendere i colori lombardi al Trofeo delle Regioni a Scanzano Jonico, appuntamento clou che riunisce i migliori Esordienti A d’Italia, selezionati dai rispettivi comitati regionali.

Leonid è sceso in vasca nei 100 e nei 200 rana, disputando due prove di ottimo livello che hanno confermato la continuità e il valore dimostrati nel corso di tutta la stagione agonistica. Le sue performance hanno contribuito al brillante quinto posto finale conquistato dalla Lombardia nella classifica generale, un piazzamento che ribadisce la forza del movimento natatorio regionale.

Eleni Moia brilla al Sette Colli di Roma

A coronare questo straordinario trittico di trasferte ci ha pensato Eleni Moia, impegnata nella 62ª edizione del Meeting Internazionale Sette Colli di Roma, l’evento natatorio più antico del mondo e autentico punto di riferimento per il nuoto mondiale.

Qualificatasi nei 200 farfalla, la portacolori della Rari Nantes Saronno ha nuotato con grandissima personalità nella storica piscina del Foro Italico, in un’edizione impreziosita da record italiani e mondiali. Moia ha messo in scena una gestione di gara tatticamente impeccabile, capace di farle recuperare ben otto posizioni rispetto alla graduatoria d’ingresso e certificando il suo valore in mezzo alle stelle del nuoto internazionale.