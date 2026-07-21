La spada coreana parla varesino: il Team Italiano in partenza per il Mondiale di PyeongChang

È tutto pronto per la spedizione del Team Italiano di Haidong Gumdo, la disciplina marziale dedicata alla spada coreana, che dal 24 al 26 luglio sarà impegnata nei Campionati Mondiali a PyeongChang, in Corea del Sud. La nazionale azzurra vola in Asia con una delegazione a fortissima impronta varesotta: ben sette atleti sui nove complessivi arrivano infatti da Varese e dalla sua provincia, pronti a difendere i colori azzurri e a confermare la tradizione vincente del gruppo locale.

La spinta della palestra dello Sporting Varese 2000

Il nucleo della squadra fa riferimento alla palestra dello Sporting Varese 2000 di viale Borri. La delegazione nostrana è composta da Daniele Santagostino, Lorenzo Rossella, Marina Caserini, Giulio Ragno, Alessandro Pastorello, Emanuela De Paoli e dal team leader Sabrina Sozzani, maestra già titolata più volte a livello internazionale. Dopo gli eccezionali risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata del 2024 sull’isola di Jeju, dove la scuola si è classificata come seconda miglior palestra al mondo raccogliendo un ricco bottino di medaglie, l’obiettivo per questa spedizione è ancora più ambizioso.

«Siamo in dirittura di partenza per i Mondiali – spiegano dalla delegazione azzurra – con il volo fissato per mercoledì 22 luglio e le gare in programma il 25 e il 26 luglio. In Italia la nostra disciplina si pratica dai primi anni Duemila, ma nell’ultimo anno siamo ripartiti con una nuova organizzazione legata alla Federazione Mondiale. Gareggiamo per la palestra dello Sporting Varese: per noi come squadra è la seconda partecipazione, ma la nostra maestra Sabrina Sozzani è già stata campionessa svariate volte. Ai Mondiali del 2024 avevamo conquistato moltissime medaglie, piazzandoci come seconda miglior palestra al mondo. Quest’anno, pur con una formazione leggermente diversa, puntiamo ancora più in alto».



Un’arte marziale tra precisione, controllo e mente

L’Haidong Gumdo si distingue all’interno del panorama delle arti marziali per l’uso specifico della spada e per il profondo equilibrio tra la preparazione fisica e l’aspetto mentale. Gli atleti del territorio, distribuiti tra il capoluogo e la zona del Gallaratese dove l’attività ha mosso i primi passi, si sono preparati a lungo per affrontare le differenti prove richieste dalla competizione globale.

«È una disciplina molto particolare – fa il punto la squadra –. perché, a differenza di altre arti marziali, si utilizza la spada: occorrono grande manualità, precisione e controllo. Accanto all’aspetto fisico c’è una forte componente meditativa e spirituale, quindi l’allenamento coinvolge la mente tanto quanto il corpo. Ai Mondiali ci sono diverse specialità. Si va dalle forme, ovvero sequenze di movimenti precisi da eseguire perfettamente, al taglio della carta, dove serve una traiettoria orizzontale impeccabile per dimostrare la qualità della tecnica. C’è poi il taglio della pallina al volo, lanciata e colpita con precisione tra la testa e il busto. Un’altra prova chiave è la Sword Dance, la danza con la spada: un’esibizione di circa due minuti su base musicale che ha radici storiche profonde e su cui puntiamo molto. Infine c’è il taglio del bambù, in cui più che la forza conta la tecnica pura per recidere il fusto con sequenze codificate».

Tra i momenti più attesi c’è la categoria di gruppo riservata alle scuole, dove la creatività e la coesione del team faranno la differenza sul parquet coreano per raccontare la storia della palestra e della propria nazione. «Un’attenzione speciale quest’anno la dedichiamo alla dimostrazione Family – conclude – la prova di gruppo di tutta la palestra. In questa categoria gli organizzatori concedono circa tre minuti di totale libertà per rappresentare al meglio la propria nazione e la propria scuola. Abbiamo preparato nei minimi dettagli una coreografia specifica per questa esibizione e puntiamo molto su questo momento della competizione».

Si potrà seguire la manifestazione in diretta dal canale youtube della federazione italiana (qui il link)