L’amministrazione di Biandronno assicura sulla scuola dell’infanzia: “Investimenti importanti”

Dopo la richiesta di Consiglio Comunale straordinario avanzata dal consigliere di maggioranza Andrea Tieppo, con il sostegno del gruppo di opposizione Biandronno Più, sul futuro della scuola dell’infanzia, arriva la replica dell’Amministrazione comunale.

Secondo la giunta Porotti, già lo scorso anno l’avanzo di amministrazione sarebbe stato destinato alla progettazione degli interventi relativi alla scuola dell’infanzia e alla palestra comunale, con l’obiettivo di partecipare ai bandi regionali per il finanziamento delle opere.

Nel DUP approvato dal Consiglio Comunale sarebbe inoltre già indicato che gli interventi sarebbero stati realizzati attraverso bandi pubblici oppure ricorrendo al Conto Termico: « una previsione inserita – spiega l’Amministrazione – proprio per consentire all’ente, una volta conclusa la graduatoria regionale, di procedere tempestivamente con questa ulteriore opportunità di finanziamento». Si tratterebbe quindi, secondo la maggioranza, di un percorso già programmato, trasparente e condiviso negli atti ufficiali dell’ente.

“Investimenti importanti sull’immobile comunale”

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, l’Amministrazione ricorda che si tratta di una scuola paritaria ospitata in un immobile comunale, sul quale sarebbero in corso investimenti importanti per garantire un servizio ritenuto fondamentale alle famiglie del paese. Investimenti che, secondo l’ente, dimostrerebbero la volontà concreta di mantenere e valorizzare questa realtà.

Il calo delle iscrizioni legato al calo demografico e alla riorganizzazione Beko

Sul calo delle iscrizioni, l’Amministrazione sottolinea come non si tratti di un fenomeno esclusivo di Biandronno, ma di una dinamica che interesserebbe numerosi comuni a causa della diminuzione delle nascite sull’intero territorio. A questo si aggiungerebbero elementi specifici del contesto locale, come la riorganizzazione del personale e dei turni presso lo stabilimento Beko, che avrebbe modificato le esigenze di alcune famiglie che in passato sceglievano la scuola di Biandronno per motivi di vicinanza al luogo di lavoro.

«Trasformare un problema demografico, condiviso da molti territori, in uno strumento di polemica politica non contribuisce a individuare soluzioni e rischia soltanto di creare allarmismi inutili»si legge nella nota dell’Amministrazione, che assicura come continuerà a lavorare con responsabilità, investendo nella scuola, nei servizi e nelle strutture comunali, mantenendo un dialogo costante con il gestore della scuola, con le famiglie e con le realtà del territorio.

Secondo l’Amministrazione, i numerosi investimenti realizzati negli ultimi anni, così come il sostegno quotidiano di cittadini e volontari, testimonierebbero l’impegno concreto dell’ente per il futuro della comunità. «Di fronte a sfide complesse come il calo demografico servono senso di responsabilità, collaborazione e proposte costruttive. L’Amministrazione continuerà a perseguire questa strada, nell’interesse esclusivo di Biandronno e delle sue famiglie» conclude la nota.