Lavori al Ponte della Mornera a Gallarate: al via il cantiere da quasi 2 milioni di euro, deviazione a Sciarè

Importanti novità per la viabilità di Gallarate: nella mattina del 6 luglio preso il via i lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza delle barriere stradali e sistemazione della pavimentazione del Ponte della Mornera.

Il cantiere in questa prima fase prevede l’occupazione di una parte della carreggiata e la chiusura della rampa di accesso dal quartiere Sciarè (via Baracca) in direzione Madonna in Campagna.

L’intervento comporta un investimento complessivo di 1,95 milioni di euro.

I fondi utilizzati facevano inizialmente parte di un finanziamento di Regione Lombardia destinato alla rimozione dell’ultimo passaggio a livello a Crenna.Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha posticipato tale opera almeno al 2028 e il Comune ha deciso di dirottare lo stanziamento sulla Mornera per evitare di perdere il contributo regionale, il cui termine di utilizzo era tassativamente fissato entro il 2026.

Come cambierà il ponte

Il progetto esecutivo prevede una profonda trasformazione della struttura per garantire una maggiore sicurezza a automobilisti, ciclisti e pedoni.

Verrà incrementata l’altezza delle barriere laterali e saranno installate reti antisasso, seguendo il modello già adottato da Autostrade per l’Italia per il ponte sulla Varesina nei pressi del Centro Commerciale Laghi.

Nuova viabilità e piste ciclopedonali: le corsie stradali passeranno da tre a due, una scelta mirata a eliminare i sorpassi pericolosi che finora sono stati causa di numerosi incidenti.

Lo spazio recuperato sarà utilizzato per realizzare, in entrambi i sensi di marcia, un percorso ciclopedonale protetto da barriere fisiche, che sostituirà l’attuale corsia ciclabile semplicemente tracciata sull’asfalto dalla linea gialla.

Modifiche alla viabilità e limitazioni dall’ingresso di Sciarè

Per consentire lo svolgimento delle attività del cantiere in piena sicurezza, sono state predisposte deviazioni stradali. In particolare, come segnalato dalla cartellonistica posizionata in loco, in questa prima fase Via Baracca è chiusa al traffico nel tratto della rampa di imbocco verso il Viale della Mornera.

Per chi proviene dal quartiere di Sciarè o intende immettersi sul viale da quella direzione, l’accesso è interdetto.

È stata istituita una deviazione obbligatoria, opportunamente indicata dalle frecce e dai pannelli stradali gialli posizionati in prossimità del blocco, per convogliare il flusso veicolare verso i percorsi alternativi, verso viale Lombardia e via Pier Capponi.