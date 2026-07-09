L’équipe ECMO dell’Asst Sette Laghi arriva all’ospedale di Saronno per una donazione a cuore fermo

Per la prima volta l’équipe ECMO dell’ASST Sette Laghi ha operato fuori dal proprio centro di riferimento per rendere possibile una donazione a cuore fermo controllata. L’intervento si è svolto all’Ospedale di Saronno nell’ambito del progetto regionale ECMO Team Mobili, promosso da Regione Lombardia per estendere questa possibilità anche agli ospedali privi di un programma ECMO dedicato.

Il risultato rappresenta un passaggio importante per la rete regionale della donazione e dei trapianti e conferma il ruolo dell’ASST Sette Laghi come centro di riferimento per le procedure ECMO e per la gestione di percorsi ad alta complessità.

Un’équipe specializzata al servizio della rete regionale

Per affrontare l’intervento, i professionisti della Cardiorianimazione, della Cardiochirurgia e i Tecnici della Perfusione cardiovascolare hanno trasferito competenze, strumenti e organizzazione direttamente nella struttura ospedaliera di Saronno.

L’équipe era composta dagli specialisti della Cardiorianimazione diretta dal professor Paolo Severgnini, della Cardiochirurgia diretta dal dottor Andrea Musazzi e dai Tecnici della Perfusione cardiovascolare afferenti alla DAPSS guidata dal dottor Antonio Staffa.

Grazie al loro intervento è stato possibile completare il percorso necessario per la donazione a cuore fermo controllata anche in un ospedale non dotato di un servizio ECMO autonomo.

Un organo donato e una nuova possibilità di cura

L’attività ha consentito il prelievo di un fegato successivamente destinato al trapianto, offrendo una concreta opportunità terapeutica a un paziente in attesa di un nuovo organo.

Il percorso si è svolto all’interno della rete regionale della donazione e dei trapianti, con il coordinamento del Coordinamento Regionale Procurement di Regione Lombardia e del Nord Italia Transplant Program (NITp), con il supporto logistico del personale AREU.

Alla realizzazione dell’intervento hanno collaborato anche il Coordinamento prelievi organi dell’ASST Valle Olona e il Coordinamento prelievi organi di secondo livello dell’ASST Sette Laghi.

Il progetto ECMO Team Mobili

Il progetto regionale ECMO Team Mobili nasce per garantire che la volontà di donazione dei cittadini possa essere rispettata anche negli ospedali che non dispongono di programmi ECMO dedicati.

Attraverso il trasferimento temporaneo di équipe altamente specializzate dai centri di riferimento, il sistema lombardo punta ad aumentare la disponibilità di organi destinati al trapianto, offrendo nuove possibilità di cura alle persone con insufficienza d’organo terminale.

Questo primo intervento fuori sede dell’ASST Sette Laghi segna un nuovo passo nello sviluppo della rete regionale e dimostra come le competenze specialistiche possano essere messe a disposizione dell’intero sistema sanitario lombardo.